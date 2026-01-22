La mejor noticia del mundo animal: nacieron gemelos gorilas, una especie en peligro de extinción

El mundo animal está de fiesta porque un pequeño milagro tuvo lugar en el Parque Nacional de Virunga, en el Congo. Hace poco más de una semana, la revista National Geographic dio a conocer una noticia doblemente emocionante. Una gorila fue fotografiada con dos pequeñas crías en sus brazos: unos gemelos machos recién nacidos. Para una especie en peligro de extinción, este hito suma un motivo más para preservar el sitio.
Mafuko tiene 22 años y pertenece al reducido grupo de gorilas de montaña que quedan en el mundo oriental. La noticia llega luego de un triste pasado en que la propia madre de Mafuko murió a manos de cazadores armados. Aunque se conocieron casos previos, es realmente excepcional que una gorila tenga un embarazo doble y por eso la noticia impactó entre los conservacionistas de la especie.
Los gemelos gorilas de Virunga
La fotografía de Mafuko con sus pequeños que dio la vuelta al mundo fue tomada por Brent Stirton. El fotógrafo trabaja desde hace años en Virunga y reportó las imágenes a National Geographic. “Sin duda, son los animales más bonitos que hayas visto nunca”, dijo Stirton sobre las crías. Es que uno de los rasgos más sorprendentes de esta especie es su parecido con los seres humanos.
Los gorilas pueden erguirse y caminar en dos patas, pero siempre prefieren hacerlo en cuatro apoyos. Los bebés dependen casi por completo de sus madres, lo que implica que, cuando nace una nueva cría, la madre deba usar una pata menos para caminar. En su lugar, debe cargar a la cría con uno de sus brazos. “Le deseo mucha suerte a Mafuko en el cuidado de estos gemelos. Todos la apoyaremos”, dice Stirton.
Es esa dependencia de los pequeños gorilas lo que hace que los primeros años de crianza sean tan importantes. Se estima que el 33% de los gorilas de montaña bebés mueren antes de llegar a ser adultos. A su vez, las hembras no tienen su primera cría hasta después de los 10 años y suelen quedar preñadas una vez cada cuatro años en promedio, lo que habla de una baja tasa de reproducción de la especie.