La mejor noticia del mundo animal: nacieron gemelos gorilas, una especie en peligro de extinción

Es esa dependencia de los pequeños gorilas lo que hace que los primeros años de crianza sean tan importantes. Se estima que el 33% de los gorilas de montaña bebés mueren antes de llegar a ser adultos. A su vez, las hembras no tienen su primera cría hasta después de los 10 años y suelen quedar preñadas una vez cada cuatro años en promedio, lo que habla de una baja tasa de reproducción de la especie.