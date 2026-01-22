Secciones
Mundo

La mejor noticia del mundo animal: nacieron gemelos gorilas, una especie en peligro de extinción

El nacimiento de dos gemelos machos en el Parque Nacional de Virunga representa un hito de esperanza para la recuperación de los gorilas de montaña, una especie que lucha contra la extinción.

Cuando nacen, los gorilas bebés tienen un espeso pelaje negro y suelen pesar alrededor de dos kilos. Cuando nacen, los gorilas bebés tienen un espeso pelaje negro y suelen pesar alrededor de dos kilos. Foto: Bent Stirton - National Geographic
Por Milagro Corbalán Hace 46 Min

El mundo animal está de fiesta porque un pequeño milagro tuvo lugar en el Parque Nacional de Virunga, en el Congo. Hace poco más de una semana, la revista National Geographic dio a conocer una noticia doblemente emocionante. Una gorila fue fotografiada con dos pequeñas crías en sus brazos: unos gemelos machos recién nacidos. Para una especie en peligro de extinción, este hito suma un motivo más para preservar el sitio.

Video: el gorila le dio la mano al niño antes de morir

Video: el gorila le dio la mano al niño antes de morir

Mafuko tiene 22 años y pertenece al reducido grupo de gorilas de montaña que quedan en el mundo oriental. La noticia llega luego de un triste pasado en que la propia madre de Mafuko murió a manos de cazadores armados. Aunque se conocieron casos previos, es realmente excepcional que una gorila tenga un embarazo doble y por eso la noticia impactó entre los conservacionistas de la especie.

Los gemelos gorilas de Virunga

La fotografía de Mafuko con sus pequeños que dio la vuelta al mundo fue tomada por Brent Stirton. El fotógrafo trabaja desde hace años en Virunga y reportó las imágenes a National Geographic. “Sin duda, son los animales más bonitos que hayas visto nunca”, dijo Stirton sobre las crías. Es que uno de los rasgos más sorprendentes de esta especie es su parecido con los seres humanos.

Los gorilas pueden erguirse y caminar en dos patas, pero siempre prefieren hacerlo en cuatro apoyos. Los bebés dependen casi por completo de sus madres, lo que implica que, cuando nace una nueva cría, la madre deba usar una pata menos para caminar. En su lugar, debe cargar a la cría con uno de sus brazos. “Le deseo mucha suerte a Mafuko en el cuidado de estos gemelos. Todos la apoyaremos”, dice Stirton.

La mejor noticia del mundo animal: nacieron gemelos gorilas, una especie en peligro de extinción Foto: Bent Stirton - National Geographic

Es esa dependencia de los pequeños gorilas lo que hace que los primeros años de crianza sean tan importantes. Se estima que el 33% de los gorilas de montaña bebés mueren antes de llegar a ser adultos. A su vez, las hembras no tienen su primera cría hasta después de los 10 años y suelen quedar preñadas una vez cada cuatro años en promedio, lo que habla de una baja tasa de reproducción de la especie.

Los gorilas de montaña son una subespecie dentro del grupo de los gorilas de oriente. La zoóloga Dian Fossey, fallecida en 1985, consideraba que esta subespecie se extinguiría antes del año 2000. Cuando Stirton empezó a trabajar en Virunga, quedaban poco más de 200 ejemplares. Actualmente, la población supera los 1000 gorilas, pero su continuidad aún se encuentra en un delicado equilibrio.

Temas National Geographic
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo el MPF logró identificar a “El Militar” con el asesinato de Érika Antonella Álvarez
1

Cómo el MPF logró identificar a “El Militar” con el asesinato de Érika Antonella Álvarez

Maquiavelo ha muerto: la definición ética de Javier Milei que sacudió al Foro de Davos
2

"Maquiavelo ha muerto": la definición ética de Javier Milei que sacudió al Foro de Davos

Felipe Sosa pasó de integrar el “glorioso” Ejército a ser señalado por narco
3

Felipe Sosa pasó de integrar el “glorioso” Ejército a ser señalado por narco

Las nueve definiciones de Jaldo en su regreso: del quebrachito tranqueño al rigor para los menores que delinquen
4

Las nueve definiciones de Jaldo en su regreso: del "quebrachito tranqueño" al "rigor" para los menores que delinquen

Tucumán y las lluvias extraordinarias que la inundan con frecuencia
5

Tucumán y las lluvias "extraordinarias" que la inundan con frecuencia

Nueve puntos clave que revelan cómo fue el crimen de Érika Antonella Álvarez
6

Nueve puntos clave que revelan cómo fue el crimen de Érika Antonella Álvarez

Más Noticias
Hay alerta amarilla por tormentas y calor extremo: ¿a qué provincias alcanza?

Hay alerta amarilla por tormentas y calor extremo: ¿a qué provincias alcanza?

Así es la lujosa casa donde viven Lali Espósito y Pedro Rosemblat: estilo contemporáneo y creatividad en cada rincón

Así es la lujosa casa donde viven Lali Espósito y Pedro Rosemblat: estilo contemporáneo y creatividad en cada rincón

Horóscopo chino 2026: Ludovica Squirru anticipó qué signos que tendrán un año difícil y con algunos obstáculos

Horóscopo chino 2026: Ludovica Squirru anticipó qué signos que tendrán un año difícil y con algunos obstáculos

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

¿Qué es la Legión Extranjera? El cuerpo de élite donde se formó el presunto asesino de Érika Álvarez

¿Qué es la Legión Extranjera? El cuerpo de élite donde se formó el presunto asesino de Érika Álvarez

Vialidad Provincial alertó por numerosos cortes de rutas: desprendimientos, crecidas y árboles caídos

Vialidad Provincial alertó por numerosos cortes de rutas: desprendimientos, crecidas y árboles caídos

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

Comentarios