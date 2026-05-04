Fin de semana largo con altibajos en la Terminal de Tucumán: hubo menos movimiento que en otros feriados
Resumen para apurados
- Trabajadores de la Terminal de Tucumán reportaron este fin de semana largo una actividad menor a la esperada, con viajes centrados hacia los Valles Calchaquíes y el norte del país.
- El movimiento se concentró entre jueves y sábado, destacándose destinos como Tafí del Valle y Salta. La demanda fue inferior a Semana Santa y bajó el viernes por el feriado laboral.
- El sector espera que la próxima remodelación integral del predio, impulsada por nuevos concesionarios, modernice la infraestructura y recupere el atractivo funcional de la terminal.
El último fin de semana largo dejó un balance moderado en la Terminal de Ómnibus de Tucumán. Si bien se registraron picos de movimiento en jornadas específicas, el flujo general de pasajeros y la venta de pasajes estuvieron por debajo de lo esperado, especialmente en comparación con fechas fuertes como Semana Santa.
Según relataron trabajadores del sector a LA GACETA, la actividad fue “relativamente tranquila”, con un mayor movimiento concentrado entre el jueves y el viernes por la tarde. Los destinos más elegidos volvieron a ser los clásicos de escapada corta, con Tafí del Valle, El Mollar, Cafayate y Santa María a la cabeza. “Generalmente la gente viaja a los Valles, ya sea por el día o pasando una o dos noches”, explicó Sebastián, empleado de una boletería.
En cuanto a la dinámica de los viajes, se observaron distintas modalidades: desde quienes optaron por excursiones de ida y vuelta en el día hasta quienes extendieron su estadía desde el viernes o sábado hasta el domingo. Sin embargo, el volumen total no alcanzó los niveles esperados. “Fue mucho más tranquilo que Semana Santa, no hubo tanta demanda”.
Por su parte, Micaela, otra trabajadora del sector, describió un comportamiento desigual durante el fin de semana. “El jueves tuvimos ventas altas, con servicios completos a destinos como Jujuy, Salta y Córdoba. Pero el viernes, por el Día del Trabajador, el movimiento bajó mucho. El sábado volvió a repuntar y el domingo fue normal”, detalló. En términos generales, coincidió en que la actividad fue inferior a la de otros feriados.
Más allá del movimiento coyuntural, otro de los temas que atraviesa a quienes trabajan en la Terminal es la expectativa por la anunciada remodelación integral del predio. Aunque algunos empleados admiten no contar con demasiada información, otros se mostraron optimistas. “Tenemos expectativas altas, creemos que hacía falta una renovación y estamos contentos”, expresó Micaela.
El proyecto, impulsado por los nuevos concesionarios, contempla obras de corto, mediano y largo plazo que apuntan a transformar por completo la fisonomía del lugar. Entre los cambios previstos se destacan mejoras en la infraestructura, modernización tecnológica en el control de pasajeros y una renovación del área comercial, con la intención de recuperar el concepto original de la Terminal como un espacio más cómodo, funcional y atractivo.