Fin de semana largo con altibajos en la Terminal de Tucumán: hubo menos movimiento que en otros feriados

Según relataron trabajadores del sector a LA GACETA, la actividad fue “relativamente tranquila”, con un mayor movimiento concentrado entre el jueves y el viernes por la tarde. Los destinos más elegidos volvieron a ser los clásicos de escapada corta, con Tafí del Valle, El Mollar, Cafayate y Santa María a la cabeza. “Generalmente la gente viaja a los Valles, ya sea por el día o pasando una o dos noches”, explicó Sebastián, empleado de una boletería.