Continúa la desesperada búsqueda de una mujer que desapareció en Bariloche

Bondel pidió colaboración a los vecinos, ya que el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona no permitió distinguir hacia dónde se dirigió la mujer. “La última información que tenemos es que salió de su casa en el kilómetro 6 y que posiblemente bajó hasta Pioneros. Estamos buscando alguna cámara de vigilancia o alguien que la haya detectado porque en todas las cámaras que ayer averiguamos no se vio nada”, sumó.