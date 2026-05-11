Caso Anabelia Ayala: la justicia admitió pruebas de "vigilancia extrema" para el juicio contra Junior Benítez

La defensa, por su parte, intentará cuestionar los movimientos migratorios de Ayala y el contenido de sus comunicaciones. Sin embargo, el foco central del debate será el peritaje del teléfono de Benítez, un dispositivo que hasta ahora no ha podido ser examinado por falta de software, pero que podría contener los registros de la vigilancia constante que el ex jugador ejercía sobre la víctima hasta el momento de su muerte.