El ex Atlético Junior Benítez enfrenta un nuevo juicio: la querella reclama que sea por femicidio

En paralelo, la familia de la víctima volvió a expresar su dolor. Juan Ayala, el padre de Anabelia, cuestionó la condena previa de cinco años que recibió Benítez por agredir a su entorno más cercano. “Le tenían que haber dado más años, imagínense el dolor que tengo como padre. Voy a seguir hasta que tenga la condena justa porque él tiene que estar preso, es un problema para la sociedad, no tiene que salir más”, aseguró. También recordó cómo su hija intentaba protegerlos del hostigamiento: “Sufrió tanta violencia que nos lo ocultaba por miedo a que nos mate a nosotros. Para mí era mi luz, nunca pensé que iba a pasar esto”.