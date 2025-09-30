El ex Atlético Junior Benítez enfrenta un nuevo juicio: la querella reclama que sea por femicidio

El caso de Anabelia Ayala, la joven que se quitó la vida en diciembre de 2023 tras una historia marcada por la violencia de género, sumó un nuevo capítulo en Tribunales. El exfutbolista Junior Benítez, condenado en abril pasado a cinco años de prisión por agredir a la familia de su expareja, afrontará ahora un segundo juicio oral. La imputación es por instigación al suicidio en un contexto de violencia, pero la querella exige que la causa sea recalificada como femicidio, un cambio que podría derivar en una pena de prisión perpetua.
El abogado Rodrigo Tripolone, representante de la familia Ayala, presentó un recurso de apelación contra la decisión que envió el expediente a un Juzgado Correccional. Para el letrado, esa instancia resulta insuficiente porque está diseñada para delitos menores y no refleja la gravedad de los hechos. En su escrito, señaló que las pruebas reunidas revelan un patrón de control, amenazas y hostigamiento constante de Benítez hacia Anabelia, que habría sido determinante en el trágico desenlace.
Entre los elementos incorporados figuran un video grabado en 2022 en el que se escucha al exjugador desde la calle insultando y amenazando a su expareja; una carpeta con cientos de capturas de pantalla de mapas de geolocalización, que la propia víctima enviaba como prueba de la vigilancia permanente; y el registro en la tablet de Anabelia del comienzo de un video en el que aparece acostada, con una tela atada al cuello y un extremo sujeto al ventilador de techo. Ese material, según la fiscalía, corresponde a un intento de registrar el suicidio y se conserva únicamente como imagen fija.
La querella sostiene que estos hallazgos no dejan dudas sobre la intencionalidad y el conocimiento de Benítez respecto de lo que estaba ocurriendo, por lo que no corresponde limitar la acusación a instigación al suicidio. El recurso presentado pide que la causa sea enviada al fuero criminal y, subsidiariamente, que al menos se mantenga bajo esa órbita para no restringir la investigación.
En paralelo, la familia de la víctima volvió a expresar su dolor. Juan Ayala, el padre de Anabelia, cuestionó la condena previa de cinco años que recibió Benítez por agredir a su entorno más cercano. “Le tenían que haber dado más años, imagínense el dolor que tengo como padre. Voy a seguir hasta que tenga la condena justa porque él tiene que estar preso, es un problema para la sociedad, no tiene que salir más”, aseguró. También recordó cómo su hija intentaba protegerlos del hostigamiento: “Sufrió tanta violencia que nos lo ocultaba por miedo a que nos mate a nosotros. Para mí era mi luz, nunca pensé que iba a pasar esto”.
Tripolone destacó que, aunque la investigación estuvo a punto de cerrarse en enero de este año, finalmente fue elevada a juicio. Ahora la expectativa está puesta en la respuesta de la Justicia frente al pedido de cambio de carátula, una decisión que podría demorar varios meses y que definirá si el caso llega a debate como un femicidio o si se mantiene bajo la figura de instigación al suicidio.