Alerta amarilla por nevadas y vientos en el país: cuáles son las provincias afectadas este lunes

Resumen para apurados
- El SMN emitió una alerta amarilla por nevadas y vientos para este lunes en Santa Cruz y Tierra del Fuego, con acumulaciones de hasta 30 cm y ráfagas que alcanzarán los 90 km/h.
- Ante el ingreso de aire polar, se prevén nevadas intensas en la cordillera y fuertes ráfagas en el litoral. El SMN recomienda asegurar objetos y evitar realizar actividades externas.
- El fenómeno climático afectará la movilidad y tareas cotidianas en la Patagonia. Autoridades instan a circular con precaución y mantenerse informados ante la evolución del temporal.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó su nuevo parte diario, donde aclaró que las jornadas de frío causarán inconvenientes en algunas jurisdicciones. Aunque las bajas temperaturas se extenderán en gran parte del territorio, en el sur de la Nación desencadenarán efectos climáticos adversos que podrían poner en riesgo el desarrollo de las actividades cotidianas, elevando el pronóstico a alerta amarilla.
Mientras que las mínimas alcanzan casi los 0°C en la mayoría del país, en la región patagónica el SMN advirtió que las marcas térmicas superarán este número con descensos negativos. Estos niveles de temperatura darán lugar a caídas de nieve que cubrirán la zona y, en determinados sectores, se mezclarán con ráfagas heladas.
Alerta amarilla por nevadas y vientos en Santa Cruz
De acuerdo con el Sistema De Alerta Temprana (SAT), tanto la provincia de Santa Cruz como Tierra del Fuego se encuentran bajo alerta amarilla. En el sector oeste cordillerano del primer distrito, las nevadas ocurrirán en variada fuerza. Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 30 cm, pudiendo ser superados de forma puntual. Tanto la Cordillera de Lago Buenos Aires como la de Río Chico se encuentran afectadas durante la mañana de hoy.
En la zona litoral de Santa Cruz, principalmente en la Costa del Dorado, los vientos alcanzarán velocidades entre 40 y 70 km/h, en tanto que las ráfagas podrán superar localmente los 90 km/h. Este fenómeno ocurrirá durante la noche de hoy. Por su parte, en la Meseta de Corpen Aike y de Güer Aike, así como en la del Lago Argentino, el fenómeno llegará por la tarde con la misma magnitud.
Tierra del Fuego bajo alerta por vientos
En Tierra del Fuego, las inclemencias persistentes afectarán a la Costa de Río Grande así como a la zona mediterránea de esta localidad. También la región interior de Ushuaia enfrentará precipitaciones que pueden llegar a niveles de 20 y 30 cm, los cuales pueden ser superados durante la noche de hoy.
Recomendaciones del SMN
Ante la severidad de los fenómenos, el SMN proporcionó las siguientes pautas:
1. Evitá salir o realizar actividades al aire libre.
2. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados y remové la nieve de los techos.
3. Cerrá, alejate de aberturas y mantené ventilados los ambientes.
4. No te refugies cerca de árboles, postes o carteles.
5. Circulá con precaución y en vehículos adecuados.
6. Informate por las autoridades y tené lista la mochila de emergencias.