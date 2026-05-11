Alerta amarilla por nevadas y vientos en el país: cuáles son las provincias afectadas este lunes

En la zona litoral de Santa Cruz, principalmente en la Costa del Dorado, los vientos alcanzarán velocidades entre 40 y 70 km/h, en tanto que las ráfagas podrán superar localmente los 90 km/h. Este fenómeno ocurrirá durante la noche de hoy. Por su parte, en la Meseta de Corpen Aike y de Güer Aike, así como en la del Lago Argentino, el fenómeno llegará por la tarde con la misma magnitud.