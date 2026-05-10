Turf: Una victoria demoledora para recuperar el prestigio

Resumen para apurados
- Rumor de Fuego ganó hoy con autoridad el especial Manuel Coronel en el Hipódromo de Tucumán para recuperar su prestigio deportivo tras discretas actuaciones en la región del NOA.
- El caballo santiagueño, que brilló en Buenos Aires, venció por 12 cuerpos en los 1.400 metros. Según su entrenador, el ajuste físico y de ritmo fue clave para su contundente triunfo.
- Esta victoria posiciona al descendiente de Daddy Long Legs como un firme candidato para dominar los grandes premios jerárquicos del turf en el interior del país próximamente.
Respondió a los antecedentes que había construido en los máximos escenarios del país y dejó en claro que su verdadero nivel estaba mucho más cerca de aquella campaña realizada en Buenos Aires que de sus dos discretas actuaciones en el NOA. Rumor de Fuego consiguió una contundente victoria en el especial “Manuel Coronel”, la carrera más importante de la reunión disputada sobre pista de arena normal en el hipódromo tucumano, y recuperó el crédito que había despertado cuando desembarcó en la región.
Con una conducción serena y efectiva de Ángel Vai, el representante de la caballeriza santiagueña “Establecimiento San Gregorio” demolió a sus rivales en los metros decisivos y terminó cruzando el disco con 12 cuerpos de ventaja sobre Step To Glory, mientras que Il Felino completó el podio dos largos más atrás. El favorito Show Goes On nunca pudo convertirse en protagonista y finalizó en la cuarta colocación.
El registro de 1’26”1/5 para los 1.400 metros terminó de darle relieve a una actuación sobresaliente del descendiente de Daddy Long Legs, que por primera vez pudo mostrar en el norte el potencial que había exhibido en “las luces”.
La carrera tuvo un desarrollo cambiante y muy intenso desde la largada. Los ocho ejemplares anotados salieron en un mismo plano y durante los primeros metros la diferencia entre el primero y el último era mínima. Step To Glory mostró velocidad inicial y rápidamente tomó la delantera, aunque poco después fue desplazado por El Moonwalk. Detrás de ellos se acomodaba Rumor de Fuego, siempre expectante y sin perder contacto con los punteros.
El vértigo se mantuvo durante gran parte del recorrido. En el palo de los 1.000 metros, Rumor de Fuego pasó fugazmente al frente, aunque apenas unos metros después Step To Glory volvió a recuperar el liderazgo. En una carrera marcada por permanentes cambios de posiciones, Twitch Hurricane también tuvo su momento al saltar desde el sexto puesto hasta la punta en menos de 200 metros.
La prueba recién comenzó a definirse al ingresar al último codo. Allí Step To Glory retomó nuevamente la vanguardia y consiguió sacar dos cuerpos de ventaja, mientras Rumor de Fuego se mantenía como escolta aguardando el momento indicado para lanzar su atropellada. Más atrás, Twitch Hurricane y Show Goes On intentaban sostenerse en la pelea.
Sin embargo, cuando pisaron la recta final todo quedó reducido a un monólogo del caballo santiagueño. Rumor de Fuego igualó rápidamente a Step To Glory y, casi de inmediato, comenzó a desprenderse con enorme autoridad. Faltando 200 metros para el disco, el zaino dio la sensación de recién estar comenzando la carrera: cambió de ritmo de manera impresionante y empezó a estirar ventajas con una facilidad impactante hasta cruzar la meta muy lejos de sus rivales.
Detrás suyo, Step To Glory pudo conservar el segundo lugar luego de contener la carga de Il Felino, que avanzó con fuerza en el cierre para quedarse con el tercer puesto.
“Le tenía mucha confianza al caballo, porque es un ejemplar de mucha calidad. Hasta el momento no había rendido de acuerdo a las expectativas”, explicó Daniel Muratore, entrenador del ganador, una vez terminada la competencia.
El cuidador también detalló los motivos por los cuales Rumor de Fuego todavía no había podido responder en el norte al nivel que había mostrado en Buenos Aires, donde consiguió cuatro victorias en 20 actuaciones, entre ellas el clásico “Comparación” de 2.200 metros en el Hipódromo de La Plata. “Venía de correr pruebas de fondo y le costó agarrar el ritmo de competencia en Santiago y en Tucumán. Además, se había puesto un poco gordo. Por suerte ahora está bien y demostró que puede rendir en gran forma”, indicó Muratore.
Nacido el 29 de octubre de 2020 en el haras Rancho Luján, el nieto materno de Roman Ruler fue adquirido por propietarios santiagueños con la intención de competir en las principales pruebas jerárquicas de la región. Y después de esta impactante rehabilitación, todo indica que Rumor de Fuego todavía tiene mucho para ofrecer en el turf del interior.