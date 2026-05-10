Turf: Una victoria demoledora para recuperar el prestigio

El cuidador también detalló los motivos por los cuales Rumor de Fuego todavía no había podido responder en el norte al nivel que había mostrado en Buenos Aires, donde consiguió cuatro victorias en 20 actuaciones, entre ellas el clásico “Comparación” de 2.200 metros en el Hipódromo de La Plata. “Venía de correr pruebas de fondo y le costó agarrar el ritmo de competencia en Santiago y en Tucumán. Además, se había puesto un poco gordo. Por suerte ahora está bien y demostró que puede rendir en gran forma”, indicó Muratore.