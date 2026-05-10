Barcelona venció al Real Madrid y salió campeón en un clásico para la historia

Dentro de la cancha, Barcelona resolvió rápidamente el partido. Apenas a los ocho minutos, Marcus Rashford abrió el marcador con un golazo de tiro libre que dejó sin reacción a Thibaut Courtois. El impacto fue inmediato y el conjunto catalán aprovechó el desconcierto del Madrid. Nueve minutos más tarde llegó el segundo tanto: una gran acción colectiva terminó con un taco de Dani Olmo para la definición de Ferran Torres, que sacó un potente remate para ampliar la diferencia.