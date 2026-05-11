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Cartas de lectores: Día del Himno Nacional
Hace 6 Hs

Cada 11 de mayo se celebra el Día del Himno Nacional. Tuvo, según las etapas y fases de  nuestra historia, diferentes nombres, significados e interpretaciones. Fue parte del conjunto de símbolos patrios -como la bandera, la escarapela y el escudo- que, al profundizarse la Revolución de Mayo, se transformaron en perentoria necesidad. Al Himno se lo llamó “Marcha Patriótica”, “Canción Patriótica Nacional”, “Canción Patriótica” e “Himno Nacional Argentino”. Hubo una obra teatral llamada “El 25 de Mayo” referida a la Revolución de Mayo dónde era coreado al final, por actores y público, un himno escrito por el altoperuano Luis Morante y compuesto por Blas Parera. Se encontraba allí una de esas noches Vicente López y Planes, que al sentirse inspirado decidió escribir otro himno. ¿Por qué una obra de teatro, sobre la reciente Revolución de Mayo puede inspirar a una persona a escribir? ¿Cuáles fueron las razones por las que nuestro Himno se transformó en un sentimiento colectivo? Estábamos inmersos en una revolución. Las revoluciones son “atrapantes” y conmocionan. Y no era sólo la Revolución de Mayo.  Era una época de revoluciones mundiales. Se trataba del ciclo de las denominadas revoluciones y guerras burguesas. La independencia, en 1776, de Estados Unidos cuando se emancipa de las colonias del Reino Unido; la universal Revolución Francesa de 1789 que termina con la servidumbre feudal y sus monarquías; la Revolución Gloriosa, en el Reino Unido, que destituye al Rey Jacobo II por Guillermo de Orange e impulsa las denominadas Revoluciones Industriales. El derrumbe, temprano, del sistema colonial español con el levantamiento indígena, liderado por Túpac Amaru- un acontecimiento poco conocido- en el Virreinato del Perú. La rebelión de los comuneros en el Virreinato de Nueva Granada (Colombia). La invasión de España por parte de Napoleón Bonaparte que buscará crear un sistema continental protegido contra la competencia inglesa, y sus consecuencias: la rebelión y revolución española contra dicha dominación francesa que alumbrará, en el Río de la Plata, el 25 de Mayo. La Revolución de Mayo, entonces, nos inspirará a escribir nuestro Himno con el nombre de “Marcha Patriótica”. Cuando la revolución y la independencia fueron aseguradas, el Himno, en contenidos y entonaciones, se modificará. ¿Razones? La revolución había dado lugar al orden.

Pedro Pablo Verasaluse 

pedropabloverasaluse@gmail.com

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