Cartas de lectores: Adorni y sus valores

Les encanta hablar de valores; de Dios y sus fuerzas enviadas desde el cielo y de sus supuestos desempeños en la vida privada, a pesar de ser uno, un mediocre panelista televisivo y el otro, algo similar, ya que también andaba pasilleando por ahí como analista económico y comprando trajes con tarjeta de crédito, en 12 cuotas. Pero todo cambió a partir de diciembre de 2023, cuando el primer panelista ejerció como Presidente de la Nación y el segundo, como su vocero, defenestrando al Estado y a sus trabajadores y trabajadoras desde el primer día; expulsando a personal con una vasta experiencia y un bagaje de conocimientos que muy pocos panelistas televisivos logran tener; desmantelando al Estado y rematando, entre sus amigotes, equipamiento, conocimiento y riquezas; metiendo al país en un neocolonialismo al servicio de Estados Unidos e Israel y endeudando a las futuras generaciones por 100 años, al mejor estilo Bernardino Rivadavia, padre intelectual de esta línea histórica que domina y adoctrina al país desde que Bartolomé Mitre y Domingo Faustino Sarmiento tomaran aquella posta. Cuando la putrefacción llegó a un nivel inmanejable y todo explotó por los aires, a Manuel Adorni (el segundo) le aparecieron gastos por unos 850.000 dólares (cálculo efectuado por la Justicia y no por algún kirchnerista, como les gusta reaccionar), es decir, unos 1.275 millones de pesos, que -teniendo en cuenta que el hombre lleva 28 meses en el Gobierno - significaría que su capacidad de ahorro fue superior a los 45 millones de pesos mensuales, suponiendo que hubiera tomado la decisión de gastar todos sus ahorros en un corto tiempo de locura, entre viajes; propiedades y refacciones de las mismas, tal vez anunciando el final del ciclo del presidente Milei (el primero de esta historia real), quien sigue defendiendo a su funcionario e incluso acusándolo de ser honesto en medio de esta tormenta. Para colmo, volvió a opinar la diputada Marcela Pagano (bien del “Círculo Rojo” y a quien nadie puede tildar de ser “K”), denunciando que Adorni movió unos 3 millones de dólares en una billetera virtual y que el origen de esos fondos bien podría ser del caso $Libra o de sobresueldos que cobran los funcionarios. Interesante, porque -por primera vez- una integrante de la derecha reconoce la estafa $Libra; reconoce que se pagan sobresueldos y que la burla de sobreactuar el achique del Estado es solo para los de abajo y no para la verdadera casta de la cúspide de la pirámide, en la que cada día hay menos gente y compatriotas y en la que el dinero se concentra cada día más, en una pequeña cantidad de megamillonarios. Adorni y Milei siguen trabajando y deslomándose día a día para entrar a ese club.