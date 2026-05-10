Barcelona venció al Real Madrid y salió campeón en un clásico para la historia
El conjunto catalán venció 2-0 al “Merengue” en el Camp Nou, alcanzó los 91 puntos y conquistó La Liga por 29ª vez. La jornada estuvo marcada por la emoción de Hansi Flick y por incidentes en la previa con ataques a los micros de ambos equipos.
Resumen para apurados
- Barcelona venció 2-0 a Real Madrid en el Camp Nou y se consagró campeón de La Liga al alcanzar 91 puntos, logrando su 29° título en un clásico histórico y decisivo.
- Con goles de Rashford y Torres, el equipo de Flick dominó tras incidentes externos y el luto del DT. Es la primera vez que el título se define en un cruce directo entre ambos.
- Este triunfo iguala el historial histórico del clásico con 106 victorias para cada uno. La coronación consolida el proyecto de Flick y marca un hito en la rivalidad española.
Barcelona escribió una noche histórica en el fútbol español. En un clásico cargado de tensión, emociones y contexto, el equipo catalán derrotó 2-0 a Real Madrid en el Camp Nou y se consagró campeón de La Liga al alcanzar los 91 puntos. El “Blaugrana”, de este modo, conquistó su 29° título en la máxima competición española.
La definición tuvo un componente inédito: fue la primera vez que el campeonato español quedó resuelto directamente en un enfrentamiento entre Barcelona y Real Madrid. Y el equipo dirigido por Hansi Flick no dejó dudas. Dominó desde el inicio, golpeó rápido y celebró el título frente a su gente.
La jornada estuvo atravesada además por un fuerte componente emocional. Horas antes del partido, Flick recibió la noticia del fallecimiento de su padre mientras se encontraba concentrado con el plantel. Pese al duro momento personal, el entrenador decidió dirigir el encuentro y fue ovacionado por todo el estadio una vez consumada la consagración. Antes del inicio hubo un minuto de silencio y los jugadores de ambos equipos utilizaron brazaletes negros.
Otro punto llamativo de la previa fue el ataque de hinchas “culés” a los micros de ambos equipos. Primero, un grupo de simpatizantes confundió el colectivo de Barcelona con el de Real Madrid y lanzó proyectiles contra las ventanas. Minutos después, cuando arribó el ómnibus del conjunto madrileño, los agresores volvieron a arrojar piedras y trascendió que uno de los vidrios terminó roto por el impacto.
Dentro de la cancha, Barcelona resolvió rápidamente el partido. Apenas a los ocho minutos, Marcus Rashford abrió el marcador con un golazo de tiro libre que dejó sin reacción a Thibaut Courtois. El impacto fue inmediato y el conjunto catalán aprovechó el desconcierto del Madrid. Nueve minutos más tarde llegó el segundo tanto: una gran acción colectiva terminó con un taco de Dani Olmo para la definición de Ferran Torres, que sacó un potente remate para ampliar la diferencia.
Desde la tribuna siguió el partido Lamine Yamal, ausente por lesión pero protagonista permanente de las cámaras. El juvenil disfrutó cada acción ofensiva de sus compañeros mientras el Camp Nou comenzaba a preparar la celebración.
Real Madrid, dirigido por Álvaro Arbeloa, intentó reaccionar desde el orden y tuvo algunas aproximaciones aisladas. Brahim Díaz fue uno de los pocos puntos altos del conjunto madrileño, mientras que Aurélien Tchouameni y Gonzalo García desperdiciaron ocasiones para descontar. El ingreso de Franco Mastantuono en el tramo final no modificó el desarrollo de un encuentro que Barcelona controló con autoridad.
Courtois evitó que la diferencia fuera aún mayor con varias atajadas frente a Rashford, Ferran Torres, Raphinha y Robert Lewandowski. Pero Real Madrid nunca encontró herramientas para comprometer seriamente al arquero Joan García.
Además del título, Barcelona consiguió otro dato simbólico: igualó el historial general del clásico. Ambos equipos quedaron ahora con 106 victorias cada uno y 52 empates.
La noche terminó entre festejos, abrazos y una ovación cerrada para Flick, que levantó el trofeo en medio de uno de los días más difíciles de su vida. Una imagen que terminó de sellar una jornada que ya ocupa un lugar especial en la historia grande del fútbol español.