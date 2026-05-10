Surgió en Tigres de Salta, pasó por Inglaterra y llegó a Tarucas para recuperar su lugar en Los Pumas
El salteño Benjamín Elizalde regresó al país tras su paso por Bristol Bears y fue convocado para el duelo de esta noche frente a Pampas. Busca recuperar continuidad, disfrutar nuevamente del rugby en el norte y volver a meterse en la consideración de Los Pumas.
Resumen para apurados
- Benjamín Elizalde regresó de Inglaterra para sumarse a Tarucas y debutar hoy ante Pampas en el Súper Rugby Américas, buscando recuperar ritmo para volver a integrar Los Pumas.
- Tras dos años en Bristol Bears con pocos minutos, el back de 21 años acordó su salida para jugar en el NOA. El salteño busca reencontrarse con su nivel junto a su hermano Tomás.
- La apuesta busca visibilidad ante Felipe Contepomi para sostenerse en la Selección. Tras su paso por la franquicia tucumana, el jugador ya tiene acordado unirse al Newcastle inglés.
El regreso al norte argentino tiene un condimento emocional para Benjamín Elizalde. Después de dos temporadas en Inglaterra, de la exigencia del rugby europeo y de meses en los que los minutos empezaron a escasear, el salteño de 21 años encontró en Tarucas un lugar ideal para recuperar ritmo, reencontrarse con su entorno y volver a mirar de cerca a Los Pumas. Y el esperado estreno podría darse antes de lo pensado. El back fue convocado para el partido de esta noche, desde las 20, frente a Pampas en la cancha del CASI, en un duelo clave para las aspiraciones de la franquicia del NOA en el Súper Rugby Américas.
La sonrisa con la que atraviesa sus primeros días en Tucumán deja en evidencia que la decisión no fue solamente deportiva. “Volver a Argentina y estar otra vez cerca de casa es muy lindo. Tucumán tiene algo muy familiar para mí, no solamente por la cercanía con Salta, sino también porque hay muchos chicos que ya conocía. Me encontré con un grupo muy unido, con mucha energía y con ganas de pelear por meterse entre los cuatro mejores”, explica Elizalde.
El jugador surgido de Tigres Rugby Club ya conocía el Súper Rugby Américas. En 2024 había disputado el torneo justamente con Pampas, experiencia que terminó impulsándolo hacia Europa. Su rendimiento despertó el interés de Bristol Bears, donde tuvo una primera temporada muy positiva: jugó 22 partidos, superó los 1.000 minutos y apoyó tres tries. Sin embargo, este año la realidad cambió. Las oportunidades disminuyeron y apenas sumó nueve encuentros oficiales. La falta de continuidad comenzó a preocuparlo y entendió que necesitaba volver a competir regularmente.
“No estaba teniendo los minutos que quería y sentía que necesitaba jugar. Hablé con el entrenador de Bristol, le planteé la situación y entendió perfectamente mi decisión. Desde el primer momento me apoyó para que pudiera venir”, cuenta, sobre cómo se “cocinó” la decisión de regresar al país.
El contexto también influía en otro aspecto importante: su proyección internacional. Elizalde ya debutó en Los Pumas y sabe que para sostenerse dentro de la consideración de Felipe Contepomi necesita continuidad y ritmo competitivo. “El gran objetivo sigue siendo Los Pumas. Debutar fue algo increíble, pero lo difícil es mantenerse. Para eso hay que trabajar muchísimo y aprovechar cada oportunidad”, sostiene. Aunque hoy su cabeza está puesta en Tarucas, el salteño ya tiene definido su próximo paso profesional. Una vez terminada su participación en el Súper Rugby Américas, continuará su carrera en Newcastle Red Bulls.
“Tener resuelto el futuro me da tranquilidad, pero sinceramente ahora no pienso demasiado en eso. Extrañaba mucho estar en Argentina, compartir tiempo con mi hermano (Tomás Elizalde) y volver a vivir el día a día acá”, asegura.
Justamente, uno de los aspectos más especiales de esta etapa tiene que ver con reencontrarse deportivamente con Tomás Elizalde. Ambos vuelven a compartir plantel después de varios años y, además, compiten por el mismo puesto. “Cuando coincidimos en 2022 en el club quizás no tomábamos dimensión de lo que significaba jugar juntos. Éramos más chicos. Hoy lo valoro muchísimo más porque nuestros caminos se separaron y ahora volvimos a encontrarnos”, relata Benjamín.
La convivencia cotidiana fortaleció todavía más ese vínculo. Viven juntos, entrenan juntos y pasan prácticamente todo el día compartiendo rutinas.
“Competimos todo el tiempo, porque los dos queremos jugar, pero siempre de manera sana. Nos ayudamos mucho y disfrutamos muchísimo esta experiencia”, afirma.
La adaptación a Tucumán también fue rápida. Instalados en pleno centro, los hermanos comenzaron a integrarse enseguida al grupo y a la dinámica diaria del plantel. “Es una ciudad tranquila y muy cómoda para vivir. Ya compartimos asados y distintos momentos con los chicos. Me sentí muy bien desde el primer día”, cuenta. Aunque cuando aparece inevitablemente la comparación con su provincia natal, no duda. “Salta siempre va a ser mi casa”, indica.
Mientras tanto, Tarucas intenta dejar atrás la derrota frente a Dogos XV, un partido en el que el equipo no logró mostrar su mejor versión. “Tuvimos errores que normalmente no cometemos, sobre todo en el line y en el scrum, que venía siendo una de nuestras fortalezas. Pero el equipo tiene claro que hay que reaccionar rápido y volver a enfocarse en el juego que quiere mostrar”, analiza.
Ahora, la expectativa personal pasa por concretar el debut con la camiseta de Tarucas. Aunque intenta manejar la ansiedad, reconoce que la ilusión ya empezó a sentirse. “Obviamente tengo muchas ganas de jugar. Vine justamente para eso: para volver a competir y disfrutar adentro de la cancha. Pero también entiendo que hay que tener paciencia y esperar el momento”, concluye, con las expectativas de sumar sus primeros minutos con la camiseta “naranja”.