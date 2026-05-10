Surgió en Tigres de Salta, pasó por Inglaterra y llegó a Tarucas para recuperar su lugar en Los Pumas

El regreso al norte argentino tiene un condimento emocional para Benjamín Elizalde. Después de dos temporadas en Inglaterra, de la exigencia del rugby europeo y de meses en los que los minutos empezaron a escasear, el salteño de 21 años encontró en Tarucas un lugar ideal para recuperar ritmo, reencontrarse con su entorno y volver a mirar de cerca a Los Pumas. Y el esperado estreno podría darse antes de lo pensado. El back fue convocado para el partido de esta noche, desde las 20, frente a Pampas en la cancha del CASI, en un duelo clave para las aspiraciones de la franquicia del NOA en el Súper Rugby Américas.