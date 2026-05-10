Graneros y Atlético Concepción ratificaron su gran momento en la Liga Tucumana

La sexta fecha del Torneo Apertura “Martín Machete Robles” de la Liga Tucumana volvió a dejar señales claras en el mapa competitivo: Graneros en el Grupo F y Atlético Concepción en el Grupo C se consolidan como los equipos más regulares del certamen. Ambos ganaron como visitantes, sostienen el invicto y lideran con autoridad sus respectivas zonas.