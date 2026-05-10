Graneros y Atlético Concepción ratificaron su gran momento en la Liga Tucumana
Ambos ganaron como visitantes en la sexta fecha del Apertura “Martín Machete Robles”, mantuvieron el invicto y se consolidaron como los equipos más regulares del torneo. También hubo goleadas, triunfos clave y movimientos importantes en varias zonas.
La sexta fecha del Torneo Apertura “Martín Machete Robles” de la Liga Tucumana volvió a dejar señales claras en el mapa competitivo: Graneros en el Grupo F y Atlético Concepción en el Grupo C se consolidan como los equipos más regulares del certamen. Ambos ganaron como visitantes, sostienen el invicto y lideran con autoridad sus respectivas zonas.
En una jornada cargada de goles, resultados ajustados y algunas actuaciones individuales destacadas, el torneo continúa tomando forma y dejando equipos que empiezan a marcar diferencias.
Graneros firme en la cima del Grupo F
En el Grupo F, Graneros volvió a mostrar por qué es uno de los equipos más sólidos del campeonato. El conjunto dirigido por Hugo Corbalán venció 3 a 1 a Deportivo Llorens y alcanzó los 16 puntos, sosteniéndose en lo más alto de la tabla.
El "Cocodrilo” construyó su triunfo a partir de una primera mitad muy efectiva, donde golpeó en los momentos justos y manejó los tiempos del partido. Axel Epifanio abrió el marcador, luego Facundo Cruz amplió la diferencia y Matías Vázquez selló la victoria con una actuación colectiva sólida, ordenada y con peso ofensivo.
El descuento de Deportivo Llorens llegó a través de Joaquín Lazarte, pero no alcanzó para cambiar el desarrollo de un encuentro que tuvo a Graneros como claro dominador en los tramos decisivos.
Con este rendimiento, el equipo no solo lidera, sino que además sostiene una identidad marcada: presión alta, eficacia en ataque y firmeza en defensa.
En la misma zona, Deportivo Aguilares consiguió un triunfo clave en condición de visitante al vencer 1 a 0 a San Lorenzo de Santa Ana. El único gol del partido fue de Bruno Ríos, mientras que el arquero Nahuel Fernández fue figura al atajar un penal a Guillermo Núñez en un momento determinante.
Por su parte, Jorge Newbery también sumó tres puntos importantes al superar 3 a 1 a Sportivo Trinidad, con goles de Nahuel Zenteno, Agustín Olea y Tomás Figueres.
Atlético Concepción no afloja en el Grupo C
En el Grupo C, Atlético Concepción continúa con paso perfecto y cada vez más firme en la pelea por el liderazgo. El equipo de Miguel “Tigre” Amaya goleó 3 a 0 a San Lorenzo y llegó a los 15 puntos con cinco victorias consecutivas.
El “León” volvió a demostrar una superioridad clara, tanto en juego como en intensidad. Marcelo Domínguez abrió el marcador, Facundo Espinoza amplió la ventaja y Lucas Rasguido cerró una actuación redonda que lo mantiene como uno de los equipos más temidos del torneo.
Atlético Concepción no solo gana: impone condiciones, mantiene regularidad y muestra variantes ofensivas que lo sostienen como firme candidato.
En otros resultados de la zona, Lastenia venció 1 a 0 a Cruz Alta con gol de Gonzalo Soraire, mientras que San Juan derrotó 1 a 0 a Garmendia con tanto de Alejandro Torres.
San Fernando se hace fuerte en el Grupo D
En el Grupo D, Almirante Brown logró una de las goleadas de la fecha al imponerse 4 a 0 sobre Santa Lucía. Los goles fueron de José Costilla, Franco Arroyo, Pablo Jatib y Jassa Jiménez.
Además, San Fernando consiguió un triunfo ajustado pero valioso al vencer 1 a 0 a San Pablo, con gol de Ulises Llanos.
Empates en el Grupo A
El Grupo A dejó dos igualdades. San José y Central Norte empataron 1 a 1, con goles de Iván Giménez y Matías Prado.
También igualaron Juventud Unida y Talleres, en un 1 a 1 donde marcaron Joel Rodríguez y Jagui Navarro.
Sportivo Guzmán manda en el Grupo B
En el Grupo B, Sportivo Guzmán consiguió un triunfo importante como visitante al superar 2 a 0 a Amalia. Facundo Comán y Nelson Martínez Llanos marcaron para el líder, que llegó a 10 puntos.
Unión Simoca, único líder en el Grupo E
En el Grupo E, Unión Simoca quedó como único puntero tras el empate 1 a 1 entre La Providencia y Concepción FC. Nahuel Brizuela marcó para el local y Hernán Lastra para “Los Cuervos”.
En Monteros, Ñuñorco goleó 3 a 0 a Alto Verde con goles de Carlos López, Augusto Díaz (en contra) y Lucas Naranjo.
Ateneo se quedó con el interzonal
En el cierre de la fecha, el interzonal fue para Ateneo, que derrotó 2 a 1 a Experimental. Los goles del triunfo fueron de Exequiel Narese y Agustín Fernández, mientras que Luciano Fregenal descontó para Experimental.
Con este triunfo, Ateneo cerró una jornada positiva dentro de un torneo que sigue mostrando paridad, pero donde algunos equipos ya empiezan a marcar diferencias claras en la tabla.