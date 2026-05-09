Abierto del Norte: por qué el golf es una experiencia que "atrapa"

“El golf es un deporte que se vive mucho desde el lado del jugador; ahí tenés un panorama mucho más amplio. Si lo ves de afuera o por la tele, es difícil abordarlo en su plenitud porque es muy complejo”, dice Fernando José Yocca, uno de los cientos de fanáticos que acompañaron el torneo en sus cuatro jornadas, incluso en esta última marcada por un frío especial. “A la gente le diría que vivir este deporte es una experiencia muy enriquecedora. Hay un prejuicio de que es aburrido, pero la primera vez que le pegás bien a la pelota y la ves volar con fuerza y distancia, esa sensación te atrapa y ya querés volver”, agrega.