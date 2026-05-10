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“Una leyenda en formación”: el mundo del ajedrez se rindió ante Faustino Oro

Tras convertirse en el segundo Gran Maestro más joven de la historia, el argentino recibió elogios de figuras internacionales y de la propia FIDE. Susan Polgár y Anish Giri destacaron su talento y su impactante crecimiento.

Faustino Oro. Faustino Oro.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El argentino Faustino Oro se consagró esta semana como el segundo Gran Maestro más joven de la historia tras lograr su tercera norma en el Festival de Cerdeña, Italia.
  • Con 12 años y 6 meses, Oro superó los 2500 puntos de Elo tras vencer al polaco Niedbala. El proceso incluyó normas previas en Madrid y Buenos Aires para alcanzar la elite mundial.
  • Figuras como Susan Polgár y la FIDE lo calificaron como una leyenda en formación. Su precocidad y talento consolidan a Oro como la mayor promesa del ajedrez argentino e internacional.
Resumen generado con IA

La histórica consagración de Faustino Oro como Gran Maestro a los 12 años provocó una enorme repercusión en el mundo del ajedrez. Luego de conseguir el máximo título de la FIDE durante el Festival de Cerdeña, el joven argentino recibió elogios de grandes referentes internacionales, que lo señalaron como una de las mayores promesas de este deporte.

Con apenas 12 años, 6 meses y 26 días, Oro se convirtió en el segundo Gran Maestro más joven de la historia, sólo por detrás del estadounidense Abhimanyu Mishra. El argentino alcanzó la marca tras completar su tercera norma oficial y superar los 2500 puntos de Elo, requisitos indispensables para ingresar a la elite absoluta del ajedrez mundial.

Una de las voces más importantes que celebró la hazaña fue la de Susan Polgár. La histórica Gran Maestra definió al argentino como “una leyenda en formación” y felicitó públicamente tanto al jugador como a su entorno y a la Argentina.

“Una leyenda en formación”: el mundo del ajedrez se rindió ante Faustino Oro

También se expresó Anish Giri, uno de los grandes maestros más reconocidos del circuito actual. El neerlandés destacó el nivel de dedicación del niño al recordar que, pese a su corta edad, ya disputó alrededor de 40.000 partidas oficiales y online. “Felicitaciones, Faustino”, escribió para darle la bienvenida a la elite.

Por su parte, la Federación Internacional de Ajedrez también publicó mensajes oficiales reconociendo el récord del argentino y resaltando que aseguró su lugar entre los jugadores más precoces en alcanzar el título de Gran Maestro.

El camino hacia la histórica consagración comenzó en 2025, cuando Oro consiguió sus primeras dos normas en Madrid y Buenos Aires. En Cerdeña llegó la tercera y definitiva tras vencer al polaco Bartolomiej Niedbala en la penúltima ronda. Aunque luego perdió frente al ruso Ian Nepomniachtchi, exaspirante al campeonato mundial, el nivel de los rivales enfrentados terminó asegurándole el título.

Nacido en Buenos Aires en octubre de 2013, Faustino Oro continúa rompiendo récords de precocidad y consolidándose como una de las grandes apariciones del ajedrez mundial.

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