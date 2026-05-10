Preocupación en la Selección: Nahuel Molina sufrió un desgarro y llega con lo justo al Mundial

Mientras tanto, el seleccionado argentino continúa ajustando detalles para la defensa del título. Scaloni tiene tiempo hasta el 30 de mayo para presentar la lista definitiva de convocados y el plantel comenzará la concentración previa entre el 28 y 29 de mayo en Kansas, donde seguirán de cerca la evolución física de Molina antes del inicio de la Copa del Mundo, previsto para el 11 de junio.