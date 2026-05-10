Preocupación en la Selección: Nahuel Molina sufrió un desgarro y llega con lo justo al Mundial
El lateral derecho del Atlético de Madrid sufrió una lesión muscular ante Celta de Vigo y deberá afrontar tres semanas de recuperación. Lionel Scaloni lo considera titular indiscutido de cara al debut frente a Argelia.
Resumen para apurados
- Nahuel Molina sufrió un desgarro con Atlético de Madrid y peligra su titularidad para el debut de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026 por falta de ritmo futbolístico.
- El lateral se lesionó ante Celta y tendrá 21 días de baja. Scaloni lo ratifica como titular, aunque sigue de cerca a Montiel y Giay ante la fragilidad física de sus defensores.
- La evolución de Molina se definirá en la concentración de Kansas. El cuerpo técnico debe decidir si lo incluye en la lista definitiva que vence el 30 de mayo próximo.
La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y una noticia generó preocupación en el cuerpo técnico de la Selección: Nahuel Molina sufrió un desgarro grado 1 y quedó en duda para el arranque de la competencia.
El lateral derecho se lesionó durante la derrota 1-0 de Atlético de Madrid frente a Celta de Vigo por La Liga. Molina apenas pudo disputar media hora de juego antes de abandonar el campo por una molestia muscular que luego fue confirmada como un desgarro leve.
Según los primeros estudios médicos, el defensor necesitará aproximadamente 21 días de recuperación. Los tiempos son ajustados, aunque en principio llegaría en condiciones para el debut de Argentina frente a Selección de Argelia el próximo 16 de junio por el Grupo J.
La situación genera atención especial porque Molina es considerado por Lionel Scaloni como el lateral derecho titular del equipo. Desde la conquista en Qatar, el exjugador de Boca logró consolidarse en el puesto y relegó a Gonzalo Montiel en la consideración del entrenador.
Justamente, las molestias físicas que también arrastró Montiel en los últimos meses llevaron al cuerpo técnico a probar otras variantes. Uno de los futbolistas que apareció en recientes convocatorias fue Agustín Giay, aunque hoy corre desde atrás en la pelea por el puesto.
Mientras tanto, el seleccionado argentino continúa ajustando detalles para la defensa del título. Scaloni tiene tiempo hasta el 30 de mayo para presentar la lista definitiva de convocados y el plantel comenzará la concentración previa entre el 28 y 29 de mayo en Kansas, donde seguirán de cerca la evolución física de Molina antes del inicio de la Copa del Mundo, previsto para el 11 de junio.