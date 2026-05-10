Scaloni reapareció en España y presenció el empate entre Mallorca y Villarreal
El entrenador campeón del mundo reapareció públicamente en España en medio de la preparación de la lista definitiva para Qatar 2026. La Selección ya conoce a sus rivales del Grupo J y espera resolver la situación de Nicolás Otamendi.
Resumen para apurados
- Lionel Scaloni presenció el empate entre Mallorca y Villarreal en España para ultimar detalles de la Selección Argentina de cara a la defensa del título en el Mundial 2026.
- Residente en Mallorca, el DT observó el 1-1 ante el equipo de Demichelis mientras define la lista para el Grupo J, donde enfrentará a Argelia, Austria y Jordania próximamente.
- A poco del cierre de las ligas europeas, el cuerpo técnico evalúa el estado físico de los convocados para consolidar la nómina final que buscará el bicampeonato mundial.
A poco más de un mes para el inicio del Mundial 2026, Lionel Scaloni continúa trabajando en los últimos detalles de la preparación de la Selección, que buscará defender el título conseguido en Qatar.
El entrenador reapareció públicamente este domingo en España, donde asistió al empate 1-1 entre Mallorca y Villarreal por La Liga. Scaloni mantiene un fuerte vínculo con Mallorca, ciudad donde reside y club en el que trabajó durante varios años en divisiones inferiores. Además, el conjunto mallorquín es dirigido actualmente por Martín Demichelis.
Mientras tanto, el cuerpo técnico argentino avanza en el armado definitivo de la lista para el Mundial. Ya quedó confirmado que el seleccionado integrará el Grupo J y tendrá como rivales a Selección de Argelia, Selección de Austria y Selección de Jordania.
Con el cierre de las temporadas europeas cada vez más cerca, Scaloni mantiene la atención puesta en el estado físico y futbolístico de sus dirigidos antes de entregar la nómina final para el gran objetivo del año.