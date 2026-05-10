Scaloni reapareció en España y presenció el empate entre Mallorca y Villarreal

El entrenador reapareció públicamente este domingo en España, donde asistió al empate 1-1 entre Mallorca y Villarreal por La Liga. Scaloni mantiene un fuerte vínculo con Mallorca, ciudad donde reside y club en el que trabajó durante varios años en divisiones inferiores. Además, el conjunto mallorquín es dirigido actualmente por Martín Demichelis.