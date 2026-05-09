Huracán dio el gran golpe y eliminó a Boca en La Bombonera

Fue un golpe durísimo, de esos que duelen y mucho. Boca volvió a quedar atrapado en sus propios errores y sufrió una eliminación que profundizó su crisis. En una Bombonera cargada de tensión y nerviosismo, el “Xeneize” perdió 3 a 2 frente a Huracán por los octavos de final del torneo Aperturade la Liga Profesional y sumó otro golpe en apenas unos días, después de la caída sufrida ante Barcelona de Guayaquil por la Copa Libertadores.