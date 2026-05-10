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Elección inédita: el Gymnasium define a sus directivos con voto de docentes y alumnos

Dos fórmulas competirán mañana por la dirección y vicedirección en el debut del nuevo sistema establecido para las escuelas experimentales de la UNT.

EL PADRÓN. Estarán habilitados para votar docentes regulares, alumnos mayores de 16 años, trabajadores no docentes y egresados de la institución. EL PADRÓN. Estarán habilitados para votar docentes regulares, alumnos mayores de 16 años, trabajadores no docentes y egresados de la institución. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Por Matias Argañaraz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Mañana, el Gymnasium de la UNT elegirá directivos mediante el voto de docentes y alumnos, estrenando el nuevo sistema democrático para escuelas experimentales en Tucumán.
  • Dos fórmulas participan en este debut electoral que habilita a docentes regulares, no docentes, egresados y estudiantes mayores de 16 años a decidir el futuro de la institución.
  • El proceso representa un cambio histórico en la gobernanza educativa de la UNT, fortaleciendo la autonomía y sentando un modelo de participación para otras escuelas medias.
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