Qué dice la psicología sobre las personas que abren la heladera y no sacan nada, según la psicología

Abrir la heladera, mirar durante unos segundos y volver a cerrarla sin llevarse comida es una conducta mucho más habitual de lo que parece. Muchas personas lo hacen varias veces al día, incluso después de haber comido o sin sentir hambre real. Aunque suele interpretarse como una simple costumbre cotidiana, especialistas en psicología aseguran que este comportamiento puede estar relacionado con emociones, estrés o mecanismos automáticos del cerebro.