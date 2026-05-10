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Qué dice la psicología sobre las personas que abren la heladera y no sacan nada, según la psicología

Abrir la heladera y volver a cerrarla sin sacar comida es un hábito más frecuente de lo que parece. Especialistas en psicología explican que este comportamiento puede estar relacionado con el estrés, la ansiedad, el aburrimiento y la búsqueda de alivio emocional.

Abrir la heladera y cerrarla sin sacar comida: qué revela este hábito cotidiano Abrir la heladera y cerrarla sin sacar comida: qué revela este hábito cotidiano 20Minutos
Por Mercedes Mosca Hace 7 Min

Resumen para apurados

  • Psicólogos explican que abrir la heladera sin sacar nada es un hábito común frente al estrés y el aburrimiento, funcionando como una pausa mental para obtener alivio emocional.
  • El acto activa mecanismos de recompensa similares al uso de redes sociales. Se origina en la infancia, donde la cocina se asocia con seguridad, consuelo y bienestar afectivo.
  • Identificar esta conducta permite distinguir entre el hambre real y el emocional. Ayuda a gestionar la ansiedad y a encontrar mejores herramientas para manejar la fatiga mental.
Resumen generado con IA

Abrir la heladera, mirar durante unos segundos y volver a cerrarla sin llevarse comida es una conducta mucho más habitual de lo que parece. Muchas personas lo hacen varias veces al día, incluso después de haber comido o sin sentir hambre real.  Aunque suele interpretarse como una simple costumbre cotidiana, especialistas en psicología aseguran que este comportamiento puede estar relacionado con emociones, estrés o mecanismos automáticos del cerebro.

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Lejos de responder únicamente a una necesidad física, abrir la heladera muchas veces funciona como una búsqueda inconsciente de alivio, distracción o bienestar momentáneo. Para algunas personas, ese gesto representa una pausa automática frente al estrés cotidiano o la sobrecarga mental. Incluso cuando no hay intención de comer, el simple acto de mirar dentro de la heladera puede generar una sensación breve de calma o entretenimiento.

El vínculo entre la heladera y el hambre emocional

De acuerdo con expertos en comportamiento humano, este hábito suele aparecer en situaciones de ansiedad, aburrimiento, cansancio mental o estrés. En esos momentos, el cerebro busca pequeñas pausas o estímulos rápidos que generen sensación de calma.

La psicóloga especializada en alimentación Susan Albers sostiene que abrir la heladera puede convertirse en una especie de “descanso automático” dentro de la rutina diaria. Incluso el simple hecho de mirar alimentos o sentir el aire frío puede producir una sensación breve de control o tranquilidad.

En muchos casos, la intención no es comer, sino desconectarse mentalmente por unos segundos.

Por qué el cerebro asocia la cocina con bienestar

Especialistas en nutrición emocional explican que la relación con la comida suele construirse desde la infancia. Muchas experiencias afectivas están vinculadas al acto de comer, ya sea como premio, consuelo o momento de contención.

Con el paso del tiempo, el cerebro puede relacionar espacios como la cocina o la heladera con sensaciones de seguridad y placer emocional.

Además, revisar la heladera activa mecanismos de expectativa y recompensa inmediata, similares a los que aparecen cuando una persona revisa constantemente el celular o las redes sociales.

Por qué muchas personas abren la heladera sin hambre

Uno de los aspectos más llamativos de este comportamiento es que muchas veces no termina en comida. Las personas abren la heladera, observan unos segundos y vuelven a cerrarla sin elegir nada.

Según psicólogos y especialistas en conducta, esto sucede porque el objetivo real suele ser otro:

  • Interrumpir una actividad
  • Procrastinar por unos minutos
  • Reducir el estrés
  • Buscar una distracción rápida
  • Tomarse una pausa mental
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