Agustina Ganami, la tucumana que sorprendió a los jugadores en su propia lengua y llegó a la final de un importante show italiano

Con la convicción de que la actitud no es un complemento del aprendizaje sino la base, Agustina Ganami emprendió los desafíos de la vida y también superó las exigentes etapas del concurso de TV internacional, The Floor Italia. Con “agilità” de nativa, la profesora en Letras superó rivales hasta convertirse en finalista del programa sobre conocimiento local, al principio sin que notaran que era tucumana. Así fue que la joven fundadora de Italiano Oggi, la Academia de aprendizaje de italiano online, se convirtió en la primera extranjera y argentina en ser finalista de un programa de italiano dedicado casi exclusivamente para los habitantes de allí.