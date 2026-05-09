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Augusto Núñez se consagró campeón del Abierto del Norte tras una definición dramática

Superó al aficionado cordobés Segundo Oliva Pinto en playoff y volvió a festejar en Alpa Sumaj.

FESTEJO. Núñez levanta la Copa de campeón; Oliva Pinto se quedó con el segundo puesto. FESTEJO. Núñez levanta la Copa de campeón; Oliva Pinto se quedó con el segundo puesto. LA GACETA / Osvaldo Ripoll
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Augusto Núñez se consagró campeón del 59° Abierto del Norte en el Jockey Club de Tucumán tras vencer al amateur Segundo Oliva Pinto en un desempate luego de igualar con 272 golpes.
  • Núñez dominó hasta el hoyo 12, donde un triple bogey permitió que Oliva Pinto peleara el título. El tucumano forzó el playoff con birdies clave y se impuso gracias a su experiencia.
  • Con su tercer título en cinco años, Núñez se une a leyendas como De Vicenzo y Romero. Ahora viajará a EE. UU. para el Korn Ferry Tour, consolidando su estatus de referente regional.
Resumen generado con IA

Augusto Núñez volvió a demostrar por qué llegaba como el gran favorito del 59° Abierto del Norte. En una definición cargada de tensión y emoción en el Jockey Club de Tucumán, sede Alpa Sumaj, se consagró campeón tras superar en el primer hoyo de desempate al amateur Segundo Oliva Pinto, luego de que ambos finalizaran igualados con 272 golpes (-12).

El triunfo no fue sencillo. Núñez, que cerró la jornada final con una tarjeta de 71 golpes, tuvo que sufrir más de la cuenta después de haber dominado buena parte de la ronda decisiva. Incluso llegó a sacar tres golpes de ventaja en los primeros hoyos y parecía encaminarse cómodamente hacia un nuevo título en el torneo más importante del norte argentino.

Sin embargo, todo cambió en el hoyo 12. Una salida fuera de límites derivó en un triple bogey que alteró completamente el campeonato y abrió la pelea entre varios aspirantes. En ese momento, Núñez quedó igualado en la cima junto a Oliva Pinto, Miguel Carballo y Mateo Pulcini.

El que parecía tomar definitivamente el control era Oliva Pinto. El jugador aficionado del Córdoba Golf Club aprovechó el par 5 del hoyo 14 para concretar un águila espectacular y sacar dos golpes de ventaja sobre sus perseguidores. Pero la definición todavía guardaba más giros.

Núñez reaccionó con birdies claves en el tramo final, mientras Oliva Pinto dejó escapar parte de la ventaja con un inesperado bogey en el 17. Finalmente, ambos llegaron igualados al hoyo 18 y, tras volver a firmar birdie, llevaron el torneo a desempate.

IMPECABLE. Núñez volvió a mostrar su categoría en la cancha de Alpa Sumaj. IMPECABLE. Núñez volvió a mostrar su categoría en la cancha de Alpa Sumaj. LA GACETA / Osvaldo Ripoll

Allí apareció la experiencia del tucumano. Una mala salida de Oliva Pinto prácticamente definió el playoff y Núñez no desaprovechó la oportunidad: alcanzó el green en dos golpes y, con tranquilidad, resolvió el título con dos putts para desatar el festejo junto a su familia y el público tucumano que acompañó en gran número durante toda la jornada.

Núñez mostró su satisfacción por retener la corona

“Estoy muy feliz. Había mucha presión por jugar en mi club, en mi cancha y siendo candidato”, reconoció Núñez después de levantar el trofeo. “Hasta el hoyo 12 venía jugando muy sólido, pero ese error hizo que todos volvieran a entrar en competencia. Por suerte pude dejarlo atrás rápido”, explicó.

El campeón también destacó la importancia de algunos momentos puntuales de la ronda. “El putt del 16 fue fundamental. Y cuando llegué al 18 sabía que necesitaba birdie para tener chances”, contó el golfista de 33 años, que este mismo domingo viajará rumbo a Estados Unidos para continuar su participación en el Korn Ferry Tour.

Para Oliva Pinto, más allá de la derrota en el desempate, la semana también dejó sensaciones positivas. El cordobés se quedó con la Copa San Pablo al mejor aficionado y ratificó su crecimiento dentro del circuito amateur. “Definir con Augusto en su casa termina siendo una experiencia enorme para mí”, señaló tras la premiación.

Con esta victoria, Núñez consiguió su tercer título en las últimas cinco ediciones del Abierto del Norte y se sumó a una lista histórica de golfistas argentinos que lograron defender la corona del torneo, entre ellos Roberto De Vicenzo, Andrés Romero, Eduardo Romero y Ángel Cabrera.

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