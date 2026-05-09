Augusto Núñez se consagró campeón del Abierto del Norte tras una definición dramática

El triunfo no fue sencillo. Núñez, que cerró la jornada final con una tarjeta de 71 golpes, tuvo que sufrir más de la cuenta después de haber dominado buena parte de la ronda decisiva. Incluso llegó a sacar tres golpes de ventaja en los primeros hoyos y parecía encaminarse cómodamente hacia un nuevo título en el torneo más importante del norte argentino.