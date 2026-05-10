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Recuerdos fotográficos: María Luisa, ganadora de la carrera de damas de 1927

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Recuerdos fotográficos: María Luisa, ganadora de la carrera de damas de 1927
Por Roberto Delgado y Jorge Olmos Sgrosso 10 Mayo 2026

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