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Abierto del Norte: Augusto Núñez se hizo fuerte en su casa y gritó bicampeón

El yerbabuenense se impuso ante el cordobés Segundo Oliva Pinto en un dramático desempate tras igualar en 272 impactos. Pese a un triple bogey en el hoyo 12 que puso en jaque su liderazgo, "Cucho" sacó a relucir su jerarquía en el Alpa Sumaj y defendió la corona antes de partir rumbo a Estados Unidos.

NUEVO TROFEO. Augusto Núñez volvió a gritar campeón y defendió el título obtenido en 2025. Además, repitió la mística de 2021, cuando también se coronó en el Jockey Club, en la última edición que el Abierto del Norte se había organizado en la sede de Alpa Sumaj. NUEVO TROFEO. Augusto Núñez volvió a gritar campeón y defendió el título obtenido en 2025. Además, repitió la mística de 2021, cuando también se coronó en el Jockey Club, en la última edición que el Abierto del Norte se había organizado en la sede de Alpa Sumaj. OSVALDO RIPOLL / LA GACETA
Por Diego Caminos Hace 31 Min

Resumen para apurados

  • Augusto Núñez se coronó bicampeón del Abierto del Norte este domingo en el Jockey Club de Tucumán, tras vencer a Segundo Oliva Pinto en un dramático desempate en su tierra natal.
  • Pese a un triple bogey en el hoyo 12 que puso en duda su victoria, el tucumano logró igualar en 272 impactos y prevalecer en el playoff ante el mejor aficionado del certamen.
  • Tras defender el título, Núñez viaja a Estados Unidos para competir en el Korn Ferry Tour, buscando reinsertarse en el PGA Tour y consolidar su lugar entre la élite del golf.
Resumen generado con IA

El Alpa Sumaj es el patio de su casa y el Abierto del Norte, un mimo especial para su alma que ya empieza a sentirse costumbre. En una jornada marcada por el frío, pero acompañada por una multitud, el yerbabuenense Augusto Núñez se coronó bicampeón del certamen tras imponerse en una apasionante definición por desempate frente al aficionado cordobés Segundo Oliva Pinto. Al igual que en la edición de 2021, el tucumano logró sacarse de encima la presión propia que generaba su figura y rompió en un llanto liberador tras el último putt.

CAMPEÓN DE AFICIONADOS. Segundo Oliva Pinto se coronó como el mejor de los golfistas amateur. CAMPEÓN DE AFICIONADOS. Segundo Oliva Pinto se coronó como el mejor de los golfistas amateur. OSVALDO RIPOLL / LA GACETA

La cuarta jornada fue un verdadero test de carácter para Núñez. Pese a terminar con 71 golpes -el registro más alto entre los 10 mejores-, supo desplegar su jerarquía para cerrar una tarjeta final de 272 impactos (12 bajo el par). “Sentía la presión desde el día uno. Venía pegándole bien a la pelota y tuve mucha paciencia”, reconoció “Cucho” mientras se dejaba abrazar por sus amigos de la infancia y su familia, en el mismo lugar donde jugaba desde chico.

El torneo parecía encaminado tras un birdie en el hoyo 3 que le dio tres golpes de ventaja. Sin embargo, el drama se instaló en el par 4 del hoyo 12. Núñez intentó un tiro riesgoso, una salida que le había salido perfecta en la jornada anterior, pero esta vez el resultado fue el inverso: la pelota se fue fuera de límites. El triple bogey resultante fue un golpe seco que le permitió a Oliva Pinto, el mejor aficionado de la competencia, tomar el liderato temporal.

“Fue duro. Quise pegar un tiro como el de ayer, pero no salió y se fue afuera directamente”, explicó Núñez sobre ese bache mental. Sin embargo, su madurez deportiva lo rescató. “Me saqué el buzo y me dije: ‘Ya está, se acabó este hoyo acá’. Sabía que quedaba mucho por recorrer y que la oportunidad iba a volver”, aseguró.

La remontada comenzó con un birdie en el 16 para mantenerse a tiro de Oliva Pinto, quien brilló con un águila en el 14, pero trastabilló con un bogey en el 17. Aunque en distintos grupos, en el hoyo 18 ambos firmaron el birdie y forzaron el desempate, dejando en el camino a nombres como Santiago Bauni, Aram Yenidjeian, Mateo Pulcini y Miguel Carballo, quienes acecharon el podio hasta el final con una tarjeta de 11 bajo el par.

La tensión se podía cortar con un cuchillo cuando ambos jugadores subieron a los carritos para dirigirse nuevamente a la salida del hoyo 18. En el momento de la verdad, los nervios le jugaron una mala pasada al cordobés Oliva Pinto, quien erró su salida. Núñez, con la frialdad de quien conoce cada centímetro de ese césped, puso la pelota en el centro del fairway.

Aunque el aficionado de 26 años logró salir bien de los árboles, no calculó el desnivel para el birdie y le dejó el camino libre al local. Núñez resolvió el campeonato en cuatro tiros y se desplomó emocionalmente. Un abrazo con su caddie y el reencuentro con su hija conmovieron a todo el Alpa Sumaj.

“Las cosas salieron bien durante toda la semana. Tenía un poquito de presión por querer defender el título, pero tuve paciencia y disfruté el momento; eso me ayudó a que se fueran los nervios. Jugué muy bien al golf, estuve muy concentrado y, aunque los nervios siempre están, los fui trabajando día a día”, dijo. Además, relató la importancia de haberlo conseguido en su lugar. “Están todos mis amigos cerca, la gente que me vio crecer desde chico, con los que me crié y jugaba al fútbol en la placita. Es una alegría inmensa ganar de nuevo acá”, expresó.

OSVALDO RIPOLL / LA GACETA OSVALDO RIPOLL / LA GACETA

Con este triunfo, Núñez no sólo retiene el título, sino que inscribe su nombre junto a leyendas como Roberto De Vicenzo, Andrés “Pigu” Romero, Eduardo Romero y Ángel Cabrera como defesores de la corona en el Abierto del Norte Sin tiempo para festejos prolongados, el tucumano viajará este mismo domingo rumbo a Estados Unidos para reintegrarse al Korn Ferry Tour. “Ahora tengo que concentrarme en lo que viene para volver a llegar al PGA Tour”, concluyó el gran protagonista de la semana, antes de perderse entre la multitud que, en su casa, no paraba de pedirle autógrafos.

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