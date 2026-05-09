Abierto del Norte: Augusto Núñez se hizo fuerte en su casa y gritó bicampeón

“Las cosas salieron bien durante toda la semana. Tenía un poquito de presión por querer defender el título, pero tuve paciencia y disfruté el momento; eso me ayudó a que se fueran los nervios. Jugué muy bien al golf, estuve muy concentrado y, aunque los nervios siempre están, los fui trabajando día a día”, dijo. Además, relató la importancia de haberlo conseguido en su lugar. “Están todos mis amigos cerca, la gente que me vio crecer desde chico, con los que me crié y jugaba al fútbol en la placita. Es una alegría inmensa ganar de nuevo acá”, expresó.