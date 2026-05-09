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Cómo estará el tiempo en Tucumán este domingo 10 de mayo

Conocé el pronóstico completo del Servicio Meteorológico Nacional.

Este 10 de mayo será un día con una mínima de 4 grados. Este 10 de mayo será un día con una mínima de 4 grados. IMAGEN DE ARCHIVO, LAGACETA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN prevé para este domingo 10 de mayo en Tucumán una jornada estable y fría, con una mínima de 4°C y máxima de 17°C, debido al ingreso de una masa de aire frío.
  • El descenso térmico inició el fin de semana, generando neblinas matinales y cielos despejados. Los vientos serán leves y no se esperan lluvias durante todo el día en la provincia.
  • Se recomienda el uso de abrigo pesado en las primeras y últimas horas. Estas condiciones marcan la consolidación del frío intenso en la región, ideal para salidas vespertinas.
Resumen generado con IA

El domingo 10 de mayo se presentará con condiciones estables y temperaturas frescas en Tucumán. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada comenzará con neblinas durante la madrugada y una mínima cercana a los 4°C, mientras que por la tarde la temperatura alcanzará los 17°C.

Según los datos meteorológicos, el cielo estará entre ligeramente nublado y despejado a lo largo del día, sin probabilidades de lluvias. Los vientos serán leves, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 kilómetros por hora.

Pronóstico del clima

Madrugada: neblina y ambiente frío, con temperaturas cercanas a los 4°C.

Mañana: cielo ligeramente nublado y ascenso gradual de la temperatura.

Tarde: condiciones agradables, máxima de 17°C y presencia de sol.

Noche: cielo despejado y temperatura alrededor de los 10°C.

El ingreso de aire frío durante el fin de semana provocó un marcado descenso térmico en Tucumán, dejando mañanas más frías que las registradas en días anteriores.

Para quienes tengan actividades al aire libre, el domingo ofrecerá buenas condiciones climáticas, aunque será recomendable salir con abrigo durante las primeras horas del día y la noche.

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