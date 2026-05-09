Jana Maradona habló de su relación con Dalma y Gianinna: "No quiero pasarme de empática"

Resumen para apurados
- Jana Maradona reveló en una entrevista reciente los detalles de su difícil relación con Dalma y Gianinna, marcada por el distanciamiento y el reconocimiento paterno tardío.
- El vínculo mejoró por necesidad tras la muerte de Diego en 2020, debido a trámites legales y sucesorios, aunque Jana admite que la fama y el dinero fracturaron la unión familiar.
- La apertura al diálogo de Jana sugiere una posible reconciliación, mientras el caso expone las persistentes tensiones por la herencia y el legado en el mediático clan Maradona.
La descendencia de Diego Armando Maradona siempre significó una polémica en la vida del futbolista. Esta semana, Jana Maradona, su hija de perfil más bajo, dio una entrevista a Sofía Calvo para el canal de YouTube Hispa. En ella habló de la ausencia paterna, del pedido de reconocimiento de Maradona y de la relación que mantiene hoy con sus hermanas, a cinco años de la muerte del campeón mundial.
En un formato de psicoterapia, Jana, quien hoy tiene 30 años, hizo públicos algunos de sus sentimientos más íntimos en relación a la ausencia de su padre durante años. En su adolescencia, luego de la muerte de su tío, empezó a cambiar su pensamiento y a sentir la necesidad de ver a su padre aunque fuera una vez en la vida. Pero la llegada de la figura paterna vino también con toda una familia.
En particular, Jana habló del vínculo que hoy tiene con Dalma y Gianinna, de quienes Maradona había declarado que eran sus únicas hijas. Aunque la relación no tuvo el mejor de los inicios, el vínculo maduró conforme las tres crecieron. Sin embargo, no llegaron a ser cercanas.
El dolor de Jana Maradona
El primer integrante de la familia al que conoció Jana fue su abuelo. Después de haber perdido a su abuela materna, una figura sumamente importante, le pidió a Diego llenar ese vacío. Así, tres días después de encontrarse con su padre, su abuelo la recibió. Pero con sus medias hermanas, la situación no se dio del mismo modo.
“Con mis hermanas el vínculo siempre fue mucho más difícil. No quiero pasarme de empática, pero por supuesto mi papá tuvo sus cosas con ellas, sus dramas”, empezó relatando. Es que la llegada de Jana supuso uno de los quiebres al interior de la familia más directa del futbolista.
Si Dalma y Gianinna interfirieron o no en el vínculo de Jana con su padre, no lo sabe y ella misma lo dice. “Pero obviamente hubo momentos en que nos cruzamos y no era un buen vínculo”, detalló. Con el pasar de los años, esa relación requirió de nuevos lazos y, con la muerte de Diego, las tres hermanas Maradona pudieron recomponer algo de su nexo.
“Después de que falleció mi papá, empezamos a tener más comunicación por cuestiones muy necesarias”, dijo Jana en relación a todos los procesos legales que atravesó junto a sus hermanas mayores. “Empezamos a aceptar que esto es una realidad”, reconoció. También sostuvo que la fama, el dinero y el poder fueron tres elementos que quebraron su relación con toda la familia Maradona hace cinco años.
“Pero yo siempre estoy dispuesta a hablar con quien sea, no tengo problema”, dijo por último, dejando abierta la posibilidad de retomar el diálogo y el acercamiento con sus hermanas.