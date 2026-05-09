Jana Maradona habló de su relación con Dalma y Gianinna: "No quiero pasarme de empática"

En un formato de psicoterapia, Jana, quien hoy tiene 30 años, hizo públicos algunos de sus sentimientos más íntimos en relación a la ausencia de su padre durante años. En su adolescencia, luego de la muerte de su tío, empezó a cambiar su pensamiento y a sentir la necesidad de ver a su padre aunque fuera una vez en la vida. Pero la llegada de la figura paterna vino también con toda una familia.