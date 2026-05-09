Secciones
EspectáculosFamosos

Jana Maradona habló de su relación con Dalma y Gianinna: "No quiero pasarme de empática"

A cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona, su hija Jana rompió el silencio sobre el complejo proceso de integración familiar y la difícil relación con Dalma y Gianinna.

Jana Maradona habló de su relación con Dalma y Gianinna: No quiero pasarme de empática Foto: Hispa
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Jana Maradona reveló en una entrevista reciente los detalles de su difícil relación con Dalma y Gianinna, marcada por el distanciamiento y el reconocimiento paterno tardío.
  • El vínculo mejoró por necesidad tras la muerte de Diego en 2020, debido a trámites legales y sucesorios, aunque Jana admite que la fama y el dinero fracturaron la unión familiar.
  • La apertura al diálogo de Jana sugiere una posible reconciliación, mientras el caso expone las persistentes tensiones por la herencia y el legado en el mediático clan Maradona.
Resumen generado con IA

La descendencia de Diego Armando Maradona siempre significó una polémica en la vida del futbolista. Esta semana, Jana Maradona, su hija de perfil más bajo, dio una entrevista a Sofía Calvo para el canal de YouTube Hispa. En ella habló de la ausencia paterna, del pedido de reconocimiento de Maradona y de la relación que mantiene hoy con sus hermanas, a cinco años de la muerte del campeón mundial.

La impactante señal que Gianinna Maradona asegura haber recibido de Diego mientras manejaba

La impactante señal que Gianinna Maradona asegura haber recibido de Diego mientras manejaba

En un formato de psicoterapia, Jana, quien hoy tiene 30 años, hizo públicos algunos de sus sentimientos más íntimos en relación a la ausencia de su padre durante años. En su adolescencia, luego de la muerte de su tío, empezó a cambiar su pensamiento y a sentir la necesidad de ver a su padre aunque fuera una vez en la vida. Pero la llegada de la figura paterna vino también con toda una familia.

En particular, Jana habló del vínculo que hoy tiene con Dalma y Gianinna, de quienes Maradona había declarado que eran sus únicas hijas. Aunque la relación no tuvo el mejor de los inicios, el vínculo maduró conforme las tres crecieron. Sin embargo, no llegaron a ser cercanas.

El dolor de Jana Maradona

El primer integrante de la familia al que conoció Jana fue su abuelo. Después de haber perdido a su abuela materna, una figura sumamente importante, le pidió a Diego llenar ese vacío. Así, tres días después de encontrarse con su padre, su abuelo la recibió. Pero con sus medias hermanas, la situación no se dio del mismo modo.

“Con mis hermanas el vínculo siempre fue mucho más difícil. No quiero pasarme de empática, pero por supuesto mi papá tuvo sus cosas con ellas, sus dramas”, empezó relatando. Es que la llegada de Jana supuso uno de los quiebres al interior de la familia más directa del futbolista.

Si Dalma y Gianinna interfirieron o no en el vínculo de Jana con su padre, no lo sabe y ella misma lo dice. “Pero obviamente hubo momentos en que nos cruzamos y no era un buen vínculo”, detalló. Con el pasar de los años, esa relación requirió de nuevos lazos y, con la muerte de Diego, las tres hermanas Maradona pudieron recomponer algo de su nexo.

“Después de que falleció mi papá, empezamos a tener más comunicación por cuestiones muy necesarias”, dijo Jana en relación a todos los procesos legales que atravesó junto a sus hermanas mayores. “Empezamos a aceptar que esto es una realidad”, reconoció. También sostuvo que la fama, el dinero y el poder fueron tres elementos que quebraron su relación con toda la familia Maradona hace cinco años.

“Pero yo siempre estoy dispuesta a hablar con quien sea, no tengo problema”, dijo por último, dejando abierta la posibilidad de retomar el diálogo y el acercamiento con sus hermanas.

Temas Diego Armando MaradonaGianinna MaradonaDalma Maradona
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La impactante señal que Gianinna Maradona asegura haber recibido de Diego mientras manejaba

La impactante señal que Gianinna Maradona asegura haber recibido de Diego mientras manejaba

Lo más popular
La comunidad dio un sentido adiós a Benjamín Olariaga, el niño que falleció tras un accidente en Horco Molle
1

La comunidad dio un sentido adiós a Benjamín Olariaga, el niño que falleció tras un accidente en Horco Molle

Perdón, Alberto
2

Perdón, Alberto

Palabra de legislador: la lusión del Aleph en la política argentina
3

Palabra de legislador: la lusión del Aleph en la política argentina

Un jubilado se quitó la vida luego de que la obra social militar le cortara el tratamiento para el cáncer
4

Un jubilado se quitó la vida luego de que la obra social militar le cortara el tratamiento para el cáncer

Se cumplió el pronóstico y llegó la nieve a Tafí del Valle
5

Se cumplió el pronóstico y llegó la nieve a Tafí del Valle

Ranking notas premium
Rutas destrozadas, un Fiat y los síntomas de un país roto
1

Rutas destrozadas, un Fiat y los síntomas de un país roto

Perdón, Alberto
2

Perdón, Alberto

El padre cuida el viñedo, un hijo es enólogo y el otro diseña las etiquetas: la bodega que sorprende con un malbec de altura
3

El padre cuida el viñedo, un hijo es enólogo y el otro diseña las etiquetas: la bodega que sorprende con un malbec de altura

Caso Érika: los reveladores datos hallados en el celular de Justina Gordillo
4

Caso Érika: los reveladores datos hallados en el celular de Justina Gordillo

El encierro cambió el carácter de Ema Gómez, condenada por el asesinato del juez Aráoz
5

El encierro cambió el carácter de Ema Gómez, condenada por el asesinato del juez Aráoz

Más Noticias
Un jubilado se quitó la vida luego de que la obra social militar le cortara el tratamiento para el cáncer

Un jubilado se quitó la vida luego de que la obra social militar le cortara el tratamiento para el cáncer

Se cumplió el pronóstico y llegó la nieve a Tafí del Valle

Se cumplió el pronóstico y llegó la nieve a Tafí del Valle

Escándalo en Gran Hermano 2026: piden expulsar a Gladys La Bomba Tucumana por dichos homofóbicos

Escándalo en Gran Hermano 2026: piden expulsar a Gladys La Bomba Tucumana por dichos homofóbicos

Palabra de legislador: la lusión del Aleph en la política argentina

Palabra de legislador: la lusión del Aleph en la política argentina

Shopping Fest 2026 en el Portal Tucumán hasta el domingo: cuáles son los beneficios para los socios del Club LA GACETA

Shopping Fest 2026 en el Portal Tucumán hasta el domingo: cuáles son los beneficios para los socios del Club LA GACETA

Una peña a beneficio de familias con tratamiento oncológico infantil

Una peña a beneficio de familias con tratamiento oncológico infantil

La comunidad dio un sentido adiós a Benjamín Olariaga, el niño que falleció tras un accidente en Horco Molle

La comunidad dio un sentido adiós a Benjamín Olariaga, el niño que falleció tras un accidente en Horco Molle

El encierro cambió el carácter de Ema Gómez, condenada por el asesinato del juez Aráoz

El encierro cambió el carácter de Ema Gómez, condenada por el asesinato del juez Aráoz

Comentarios