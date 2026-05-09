Ovnis en Medio Oriente y misteriosos casos en la Luna: las revelaciones de archivos del Pentágono

Una orden del Presidente Donald Trump movilizó a todo el Pentágono a cargar decenas de millones de archivos, fotos y videos en los que los registros de documentos históricos quedaron a la mano del mundo. Divulgados con la advertencia de ser “casos sin resolver”, los materiales almacenados se relacionan con posibles instantáneas, avistajes y sucesos vinculados a los Fenómenos Anómalos No Identificados. Esta publicación se trata de una acción sin precedentes por parte del Gobierno Federal, una tarea titánica que, debido al caudal de documentación que abarca varias décadas, se llevará a cabo mediante revelaciones periódicas.