Ovnis en Medio Oriente y misteriosos casos en la Luna: las revelaciones de archivos del Pentágono
Una orden del Presidente Donald Trump movilizó a todo el Pentágono a cargar decenas de millones de archivos, fotos y videos en los que los registros de documentos históricos quedaron a la mano del mundo.
Resumen para apurados
- El Pentágono desclasificó millones de archivos sobre fenómenos anómalos no identificados en EE.UU., Oriente Medio y la Luna por orden de Donald Trump para fomentar la transparencia.
- La iniciativa incluye fotos infrarrojas, testimonios de astronautas de las misiones Apolo y videos militares en zonas de conflicto, revelando tanto errores ópticos como enigmas.
- Esta apertura sin precedentes marca un hito en la política de defensa y transparencia, anticipando nuevas revelaciones periódicas que podrían redefinir el estudio de los UAP.
Solo hace falta incorporar un par de palabras que incluyen “UFO” y “Estados Unidos” en el navegador de Internet para tener acceso a la respuesta de uno de los enigmas más universales, históricos e inquietantes de la población mundial. Mientras que las preguntas alimentaron teorías, libros y películas, la cuestión de los Fenómenos Anómalos No Identificados se mantuvo viva como una inquietud que atraviesa el tiempo. Ahora, con pocos clics es posible acceder a todo el reservorio más privado del Departamento de Guerra de EE.UU. sobre eventos sobrenaturales de aquella índole.
Una orden del Presidente Donald Trump movilizó a todo el Pentágono a cargar decenas de millones de archivos, fotos y videos en los que los registros de documentos históricos quedaron a la mano del mundo. Divulgados con la advertencia de ser “casos sin resolver”, los materiales almacenados se relacionan con posibles instantáneas, avistajes y sucesos vinculados a los Fenómenos Anómalos No Identificados. Esta publicación se trata de una acción sin precedentes por parte del Gobierno Federal, una tarea titánica que, debido al caudal de documentación que abarca varias décadas, se llevará a cabo mediante revelaciones periódicas.
Los documentos que pueden encontrarse en Internet
Los expedientes, ocultos tras clasificaciones, suscitaron durante mucho tiempo especulaciones, como advierten desde la web del Departamento de Guerra de EE.UU. “Es hora de que el pueblo estadounidense lo vea por sí mismo. Esta entrega de legajos desclasificados demuestra el firme compromiso de la Administración Trump con una transparencia sin precedentes”, afirma el Secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth.
Los casos de avistamiento más frecuentes
Los archivos disponibles comprenden fechas del siglo anterior y países variados entre los que se registran locaciones de Estados Unidos como México, Iraq, Siria, el Golfo Arábigo y los Emiratos Árabes Unidos. Se trata de documentos en formato PDF donde se denuncian casos de avistamiento.
Entre los objetos y causas más frecuentemente reportados como UAP (Fenómenos Anómalos No Identificados) se resaltan eventos que, a menudo, encuentran una explicación en la cotidianidad tecnológica o climática, aunque no por ello dejan de ser asombrosos. El reservorio detalla que el desorden aéreo —como bolsas de plástico, globos de helio o aves— suele engañar a los sensores de radar debido a su movimiento errático. A esto se suman los globos comerciales y científicos que, al carecer de marcas y volar a grandes alturas, adquieren formas extrañas bajo ciertas luces.
El informe también apunta a la confusión generada por drones de última generación, cuyos movimientos rápidos eluden la clasificación convencional, y a los lanzamientos espaciales. Estos últimos suelen dejar columnas de escape persistentes o patrones en espiral que el ojo humano suele asociar rápidamente con lo extraterrestre. Incluso fenómenos celestes naturales, como el resplandor intenso de Venus o Júpiter, han sido protagonistas de miles de denuncias por parte de ciudadanos que, por efectos ópticos, perciben que estos planetas se mueven o "flotan" sobre el horizonte.
Testimonios desde el espacio: el misterio de los astronautas
Sin embargo, el material más impactante reside en las transcripciones de quienes estuvieron más cerca de las estrellas. Los archivos desclasificados revelan diálogos de las misiones Apolo 11, 12 y 17. El icónico Buzz Aldrin relató haber observado una fuente de luminiscencia brillante que, en principio, fue atribuida a un posible láser. En la misma sintonía, Alan Bean (Apolo 12) describió partículas y destellos que parecían "escapar de la Luna" hacia el espacio profundo.
El asombro no termina allí. Durante la misión Apolo 17 en 1972, los astronautas informaron haber visto focos intermitentes. "¡Es como el 4 de julio!", exclamó Jack Schmitt ante un espectáculo de brillos que algunos sugirieron podría tratarse de reflejos en trozos de hielo, aunque la duda persiste en los folios originales. Incluso en los testimonios de la misión Gemini 7 (1965), el astronauta Frank Borman alertó al control de la NASA sobre un "obstáculo" y billones de pequeñas partículas a la izquierda de su nave.
Del FBI a los conflictos modernos en Oriente Medio
La desclasificación también viaja al pasado terrestre y a zonas de conflicto actual. Entre los legajos figura una entrevista del FBI de 1957, donde un hombre describe con lujo de detalles cómo un vehículo circular de grandes dimensiones se elevaba del suelo. Esta línea de tiempo llega hasta finales de 2023, con testimonios de ciudadanos estadounidenses que aseguran haber visto objetos metálicos materializarse a partir de claridades cegadoras.
Finalmente, el Pentágono incluyó evidencias audiovisuales captadas por el ejército en Irak, Siria y los Emiratos Árabes Unidos. Los clips, grabados en 2022, muestran objetos de forma ovalada desplazándose a gran velocidad. Aunque algunos informes sugieren que podría tratarse de misiles, la etiqueta oficial del Departamento de Defensa sigue siendo la misma: "Fenómeno anómalo no identificado y sin resolver".