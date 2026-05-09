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Ciudad de México se hunde, según un informe de La Nasa: qué zonas son las más afectadas

NASA reveló nuevos datos sobre el hundimiento de Ciudad de México a partir de imágenes satelitales del sistema NISAR. El informe detectó zonas urbanas que descienden hasta 40 centímetros por año debido a la extracción intensiva de agua subterránea.

La NASA detectó que partes de Ciudad de México se hunden hasta 40 centímetros por año La NASA detectó que partes de Ciudad de México se hunden hasta 40 centímetros por año Instagram
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La NASA detectó mediante el satélite NISAR que la Ciudad de México sufre hundimientos de hasta 40 cm anuales por la extracción de agua, afectando principalmente el centro y oriente.
  • Usando tecnología InSAR, la NASA confirmó que la extracción de agua compacta los sedimentos del antiguo lago, un proceso histórico que se aceleró entre las décadas de 1990 y 2000.
  • Con 20 millones de residentes en riesgo, estos datos son cruciales para mitigar daños estructurales en monumentos y servicios, ante una crisis ambiental de escala metropolitana.
Resumen generado con IA

NASA publicó nuevos datos sobre el hundimiento del suelo en Ciudad de México y alertó sobre descensos acelerados en distintas áreas urbanas. El análisis fue realizado a partir de información obtenida por el satélite NISAR, una tecnología de radar capaz de medir deformaciones milimétricas en la superficie terrestre.

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Según el informe, algunas zonas registran hundimientos de hasta 40 centímetros por año, una de las tasas más elevadas detectadas en ciudades del mundo. Los datos corresponden al período comprendido entre octubre de 2025 y enero de 2026, durante la estación seca de la capital mexicana.

Cómo detectó la NASA el hundimiento de Ciudad de México

La investigación utilizó tecnología InSAR, un sistema de radar de apertura sintética que permite observar cambios mínimos en el terreno desde el espacio. Gracias a esta herramienta, los científicos pudieron elaborar mapas detallados sobre la deformación del suelo en distintas partes de la ciudad.

Los resultados muestran que el hundimiento no ocurre de manera uniforme. Mientras algunas áreas presentan descensos cercanos a los 10 centímetros anuales, otras superan los 30 centímetros e incluso alcanzan los 40 centímetros por año.

Los especialistas explicaron que estas diferencias dependen de factores como las características del subsuelo y la intensidad de extracción de agua en cada sector.

Qué zonas de Ciudad de México presentan mayores hundimientos

El informe señala que las regiones construidas sobre el antiguo sistema lacustre del Valle de México son las más afectadas. Especialmente en sectores del centro y oriente de la ciudad, el terreno presenta mayores niveles de deformación debido a la presencia de sedimentos blandos y altamente compresibles.

La NASA destacó además que el hundimiento puede observarse incluso en puntos emblemáticos de la capital mexicana. Uno de los ejemplos mencionados es Ángel de la Independencia, ubicado sobre Paseo de la Reforma.

Por qué se está hundiendo Ciudad de México

De acuerdo con el informe de la NASA, la principal causa del fenómeno es la extracción intensiva de agua subterránea. Esta práctica reduce la presión de los acuíferos y provoca la compactación progresiva del terreno.

La situación afecta especialmente a una ciudad construida sobre antiguos lagos y asentada sobre un enorme acuífero. Los científicos remarcaron que el problema no es nuevo: ya había sido advertido por ingenieros en 1925, aunque el fenómeno comenzó a acelerarse notablemente entre las décadas de 1990 y 2000.

Actualmente, el área metropolitana de Ciudad de México alberga a unos 20 millones de personas, lo que convierte este fenómeno en una preocupación urbana y ambiental de gran escala.

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