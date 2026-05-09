Cartas de lectores: Una fecha para celebrar en toda su dimensión

El pasado 3 de mayo se conmemoró el día mundial de la libertad de prensa, elegida por Naciones Unidas para reflexionar sobre la relevancia de la libertad de prensa, en nuestras sociedades. Es un día también que sirve como recordatorio para los gobiernos de la necesidad de respetar su compromiso por una prensa libre; y también es una jornada de apoyo a los medios periodísticos que son objeto de restricciones, embates y amenazas a su libertad y tarea profesional. A modo de metáfora, transcribo estos versos del poeta cubano José María Heredia (1803-1839), que es un compendio cuando las ideas de libertad son acechadas y acometida sin razón: El filósofo y el búho: Por decir sin temor la verdad pura, un filósofo echado de su asilo, de ciudad en ciudad andaba errante, detestado de todos y proscripto. Un día que su penas lamentaba, vio pasar un búho perseguido por muchas aves que le gritaban: ese es un gran malvado, es un impío, es preciso castigarlo y todos le picaban. En vano el pobre búho intentaba con muy buenas razones procurando disuadirlos. Entonces nuestro sabio que ya estaba del infeliz pájaro compadecido, puso en fuga a las aves enardecidas. Y entonces le preguntó: “Dígame amigo, ¿por qué motivo quieren destrozarlo estos enemigos?”. “Nada les hice, responde el búho-.El ver claro de noche es mi delito”.