El Mundial y su efecto de unión de los argentinos

Ahí está, quizás, el gran valor simbólico que tiene la Copa del Mundo para los argentinos. Más allá de lo que suceda dentro de la cancha, está la posibilidad de recuperar, aunque sea por un tiempo limitado, cierta idea de comunidad que parece perdida. Nadie pregunta “¿a quién votaste?” antes de abrazar a otro en un gol ni se detiene a pensar si el que tiene al lado comparte sus ideas cuando la Selección gana un partido importante. El otro deja de ser un rival permanente y pasa a formar parte de una emoción común. Y eso, en un país en el que muchas veces cuesta escuchar al que piensa distinto, no es un detalle menor.