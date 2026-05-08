Augusto Núñez tuvo un gran viernes y saldrá como líder en la jornada final del Abierto del Norte

Aficionados a la altura

Entre los amateurs, Mateo Pulcini encontró hoy sobre el green las respuestas que buscaba. El ganador del Latin American Amateur Championship, que jugó el Masters de Augusta hace solamente un mes, hizo cinco birdies en sus últimos nueve hoyos y se prendió en el campeonato. “Casualmente el día que peor le pegué a la pelota, fue el que más emboqué y eso al final me dejó ahí”, explicó el joven de 25 años, quien ya ganó este año un evento de profesionales, cuando superó justamente a Miguel Carballo en el Abierto del Este, jugado en Uruguay.