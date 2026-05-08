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Augusto Núñez tuvo un gran viernes y partirá como líder en la jornada final del Abierto del Norte

El campeón defensor hizo 66 golpes (-5), totaliza 201 (-12) y supera por dos golpes a Miguel Carballo y a los aficionados Mateo Pulcini y Segundo Oliva Pinto.

DEFIENDE LA CORONA. Augusto Núñez mostró toda su experiencia y llega a la definición mirando a todos desde arriba. DEFIENDE LA CORONA. Augusto Núñez mostró toda su experiencia y llega a la definición mirando a todos desde arriba. FOTO José Ignacio Ávila / Jockey Club
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Augusto Núñez lidera el 59º Abierto del Norte tras la tercera ronda en Tucumán este viernes. Suma 201 golpes para buscar revalidar su título en la jornada final del sábado.
  • Con una ronda de 66 impactos, el campeón defensor aventaja por dos golpes a Miguel Carballo y a los aficionados Pulcini y Oliva Pinto, apelando a su gran conocimiento del campo.
  • La definición del torneo se realizará este sábado, donde Núñez buscará consolidar su dominio regional. La entrega de premios marcará el cierre de un certamen de alto nivel técnico.
Resumen generado con IA

Era cuestión de tiempo para que Augusto Núñez se transformara en gran protagonista del 59º Abierto del Norte. El campeón defensor (y también ganador en la última edición disputada en Alpa Sumaj) cerró su tercera ronda con 66 golpes (-5) y totaliza 201 impactos (-12), y se convirtió en el único líder por encima de Miguel Carballo y los aficionados Mateo Pulcini y Segundo Oliva Pinto, todos ellos con 203 (-10).

Una vez terminada la jornada, el puntero destacó su paciencia durante las dos primeras rondas. “Estoy jugando bien y yo sabía que iba a tener mis chances, el hecho de ya conocer bien la cancha hace que esté tranquilo y que no me desespere. Seguramente será una presión salir a defender el título, pero creo que la experiencia me ayuda”, dijo Ñúnez que ganó en este campo en 2021 y también el año pasado en la cancha del Country.

Por su parte, el único profesional entre los escoltas, Miguel Carballo, también firmó una tarjeta de 66 golpes en la jornada de viernes, incluyendo con seis birdies y un bogey. “Hace mucho que no venía a Tucumán y siempre es lindo volver a un campo tan desafiante como este y con tantos buenos jugadores. Además, aquí el público siempre nos acompaña”, dijo el jugador oriundo de Bahía Blanca de 47 años.

Aficionados a la altura

Entre los amateurs, el tucumano Mateo Pulcini encontró hoy sobre el green las respuestas que buscaba. El ganador del Latin American Amateur Championship, que jugó el Masters de Augusta hace solamente un mes, hizo cinco birdies en sus últimos nueve hoyos y se prendió en el campeonato. “Casualmente el día que peor le pegué a la pelota, fue el que más emboqué y eso al final me dejó ahí”, explicó el joven de 25 años, quien ya ganó este año un evento de profesionales, cuando superó justamente a Miguel Carballo en el Abierto del Este, jugado en Uruguay.

En tanto, Segundo Oliva Pinto, que había comenzado el día en el segundo puesto, cerró el viernes con birdies al 17 y 18 para volver a ponerse en carrera. El cordobés tuvo una ronda con altibajos pero se mantiene en la pelea.

Manuel Lozada, número uno del ránking argentino de aficionados tuvo una gran tarde con un águila al 10 y cinco birdies para ganar terreno e ilusionarse con pelear el título.

Siguen expectantes

Aram Yenidjeian, que era el puntero solitario después de los primeros 36 hoyos, tuvo un día difícil con dos triple bogeys (2 y 11), pero un águila y cuatro birdies compensaron esos errores y le permitieron no caer demasiado y quedar a cuatro golpes de lo más alto. Leonardo Marelli le sigue en la tabla con un impacto más, mientras que otra de las esperanzas locales, Nelson Ledesma, quedó algo más relegado, a siete del líder en la tabla acumulada.

Por otra parte, el tiro del día fue para el rosarino Juan Benítez, quien hizo hoyo en uno en el 16. Con su hierro-7 embocó desde 164 yardas.

Hoy se jugará la ronda final, con el primer grupo partiendo a las 8:20 y el último grupo saliendo a las 12. La entrega de premios está prevista para las 16.

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