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Trueno compartió imágenes de su encuentro con Mick Jagger tras brillar en el programa de Jimmy Fallon

Entre mates, backstage y fotos en Nueva York, hubo un momento que revolucionó las redes: su saludo con el líder de The Rolling Stones.

DOS POTENCIAS. Trueno compartió imágenes de su encuentro con Mick Jagger tras brillar en el programa de Jimmy Fallon. DOS POTENCIAS. Trueno compartió imágenes de su encuentro con Mick Jagger tras brillar en el programa de Jimmy Fallon.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Trueno se presentó en el programa de Jimmy Fallon en Nueva York para promocionar su álbum TURR4ZO, encuentro que se viralizó por su sorpresiva fotografía junto a Mick Jagger.
  • Durante su visita a la NBC, el músico de La Boca compartió el backstage con Fallon, a quien le regaló un mate, sumándose a la lista de artistas locales que pasaron por el show.
  • El evento consolida la proyección internacional de la música urbana argentina y marca un hito en la carrera de Trueno, posicionando su nuevo material en el mercado estadounidense.
Resumen generado con IA

Trueno volvió a convertirse en tendencia luego de compartir imágenes del detrás de escena de su participación en el programa de Jimmy Fallon. Pero entre las fotos del estudio, los recorridos por Nueva York y los momentos previos a su presentación, hubo una imagen que se robó toda la atención: su encuentro con Mick Jagger.

El artista argentino, cuyo nombre real es Mateo Palacios, publicó un carrusel de imágenes en Instagram para mostrar algunos de los momentos más importantes de su paso por el famoso late night estadounidense.

“Nueva York City baby”, escribió el joven de 24 años junto a las fotos. En la primera imagen se lo veía posando con ropa deportiva frente a una puerta con el logo del programa. En sus brazos llevaba su clásico mate y termo, una postal bien argentina en medio de uno de los estudios más famosos de la televisión norteamericana.

Trueno compartió imágenes de su encuentro con Mick Jagger tras brillar en el programa de Jimmy Fallon

Luego compartió imágenes junto a Fallon, minutos antes de salir al aire. El conductor lucía un traje negro con camisa blanca y corbata azul, mientras Trueno aparecía relajado y sonriente.

Uno de los momentos más comentados fue el regalo que el rapero le hizo al conductor: un set personalizado de termo y mate dentro de una canasta. Fallon reaccionó con sorpresa y agradecimiento ante el obsequio argentino, lo que terminó en un abrazo entre ambos.

Sin embargo, el instante que más repercusión generó fue la fotografía junto a Mick Jagger. En la imagen, Trueno señalaba al histórico cantante británico con un dedo, como destacándolo como “el número uno”. A su lado, Jagger aparecía con una leve sonrisa mientras apoyaba una mano sobre el hombro del argentino.

Trueno compartió imágenes de su encuentro con Mick Jagger tras brillar en el programa de Jimmy Fallon

El músico argentino vestía una camiseta negra de manga corta y pantalón oscuro. Llevaba el pelo corto, peinado hacia adelante, y dejaba ver un tatuaje en su antebrazo derecho. Su expresión era relajada y sonriente.

Por su parte, el líder de The Rolling Stones lucía un saco gris claro sobre un suéter marrón y una camisa blanca con un diseño discreto. Completaba el look con un pantalón gris oscuro y el cabello largo, castaño con canas y ligeramente despeinado.

La expectativa por la participación de Trueno en el programa era muy alta desde días antes. El propio ciclo televisivo había anunciado en redes sociales la presencia del artista argentino como invitado musical, celebrando el desembarco de una nueva figura nacional en la escena internacional.

Trueno compartió imágenes de su encuentro con Mick Jagger tras brillar en el programa de Jimmy Fallon

Con esta presentación, Trueno se sumó al grupo de artistas argentinos que pasaron por el icónico escenario de la NBC, entre ellos Nicki Nicole, quien fue la primera en hacerlo en 2021; Bizarrap junto a Shakira; Nathy Peluso; Ca7riel y Paco Amoroso; y Nicolás Bereciartua, integrante de The Black Crowes.

En la previa del show también se conoció que el rapero llegaría acompañado por su banda para presentar la nueva etapa musical vinculada a su álbum TURR4ZO.

En las imágenes de backstage se lo vio compartiendo momentos distendidos con Fallon y el equipo del programa. También aparecieron los músicos que lo acompañaron en escena: Leo Genovese, Pedro Pasquale, Nico Taranto y Nacho Mateu.

Trueno compartió imágenes de su encuentro con Mick Jagger tras brillar en el programa de Jimmy Fallon

“Tocando el tema que le da título a su nuevo álbum, TURR4ZO, bienvenido Trueno”, anunció Fallon al presentarlo al aire mientras sostenía el disco en su mano.

En un escenario oscuro y acompañado por el sample de Tirate un paso, el artista oriundo de La Boca comenzó su actuación y terminó de conquistar al público estadounidense con sus primeras rimas.

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