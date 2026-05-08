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Federal A: Tucumán Central recibe a Juventud Antoniana con dos regresos de peso

El equipo de Villa Alem defiende su invicto en casa con las vueltas de Patricio Krupoviesa y Franco Barrera; habrá 500 entradas para hinchas "neutrales".

VUELVE. Franco Barrera regresa al equipo titular tras varias semanas de ausencia. VUELVE. Franco Barrera regresa al equipo titular tras varias semanas de ausencia. Gentileza Luciana Ramón
Hace 25 Min

Resumen para apurados

  • Tucumán Central recibe a Juventud Antoniana este domingo a las 16:00 en Villa Alem por el Federal A, buscando mantener su invicto con los regresos clave de Krupoviesa y Barrera.
  • Tras superar lesiones y ausencias, los defensores históricos vuelven al equipo titular. El club dispuso 500 entradas para neutrales y un operativo de 90 policías en el estadio.
  • Este duelo es clave para consolidar el invicto local y escalar en la Zona 2. La vuelta de los referentes y el arribo de hinchas salteños generan gran expectativa en el ascenso.
Resumen generado con IA

Con el objetivo de volver a hacerse fuerte en casa y seguir consolidándose en el Federal A, Tucumán Central afrontará un partido especial este domingo desde las 16 cuando reciba a Juventud Antoniana por la octava fecha de la Zona 2. El encuentro no sólo marcará un nuevo desafío deportivo para el conjunto de Villa Alem, sino también el regreso de dos futbolistas emblemáticos del ascenso: Patricio Krupoviesa y Franco Barrera.

Walter Arrieta meterá mano en el equipo y apostará por experiencia, liderazgo y sentido de pertenencia para un compromiso que aparece como uno de los más importantes de esta primera parte del campeonato. La vuelta de ambos defensores genera expectativa entre los hinchas, sobre todo porque fueron pilares fundamentales en la histórica campaña que depositó al “Rojo” en la tercera categoría del fútbol argentino.

Krupoviesa tendrá su estreno como titular en el torneo luego de dejar atrás una tendinitis que lo marginó durante varias semanas. El defensor realizó una puesta a punto progresiva jugando algunos encuentros en la Liga Tucumana y ahora siente que está listo para volver al "11" inicial. Ingresará en lugar del juvenil Lautaro Herrera y aportará firmeza en la última línea.

El otro regreso esperado es el de Barrera. El capitán del ascenso no juega desde la segunda fecha, cuando el equipo visitó Chaco, y su presencia vuelve a darle experiencia a una defensa que buscará mantener la solidez mostrada en condición de local. Se moverá por el sector izquierdo reemplazando a Ezequiel Martínez.

Pero no serán las únicas novedades. En ofensiva, Valentín Montenegro tendrá su primera oportunidad desde el arranque debido a la suspensión del volante Lucas Sánchez, quien recibió dos fechas. El delantero intentará aprovechar la ocasión para ganarse un lugar en un equipo que necesita recuperar contundencia en los metros finales.

De no surgir inconvenientes de último momento, el conjunto tucumano formará con Daniel Moyano; Ramiro Alderete, Agustín Smith, Patricio Krupoviesa y Franco Barrera; Matías Smith, Matías Perdigón, César Abregú y Brahian Collante; Valentín Montenegro y Benjamín Ruiz Rodríguez.

Un invicto que ilusiona

El presente de Tucumán Central en condición de local alimenta la ilusión de su gente. El equipo todavía no perdió jugando en Villa Alem y buscará este domingo conseguir su tercera victoria en casa para seguir escalando posiciones dentro de una zona extremadamente pareja.

El cuerpo técnico considera que el respaldo del público será fundamental en un partido que promete intensidad y mucho clima de Federal A. La dirigencia también espera una gran convocatoria, teniendo en cuenta la expectativa generada por el regreso de referentes históricos y por la presencia de público neutral.

Habrá hinchas neutrales y un fuerte operativo

Uno de los datos salientes de la jornada será la presencia de simpatizantes de Juventud Antoniana. Los hinchas neutrales ocuparán la tribuna ubicada sobre calle Jujuy y para ello se diagramó un operativo de seguridad compuesto por 90 efectivos policiales.

La presidenta de Tucumán Central, Soledad González, confirmó que ya fueron enviadas las entradas a Salta y manifestó su deseo de que la jornada se viva con normalidad. “Ya se mandaron las entradas a Salta. Ojalá salga todo bien, que es lo que más quiero”, expresó la dirigente. En total habrá 500 localidades disponibles para los simpatizantes salteños, con un valor de $25.000. 

Por su parte, Tucumán Central venderá entradas generales a $20.000, mientras que los socios podrán ingresar abonando 10 mil pesos. El operativo policial comenzará el domingo desde las 14, varias horas antes del inicio del encuentro.

En Villa Alem saben que no será un partido más. El regreso de los referentes, el invicto en casa y el marco que se espera en las tribunas convierten al choque frente a Juventud Antoniana en una cita marcada en rojo para todo Tucumán Central.

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