Federal A: Tucumán Central recibe a Juventud Antoniana con dos regresos de peso

Walter Arrieta meterá mano en el equipo y apostará por experiencia, liderazgo y sentido de pertenencia para un compromiso que aparece como uno de los más importantes de esta primera parte del campeonato. La vuelta de ambos defensores genera expectativa entre los hinchas, sobre todo porque fueron pilares fundamentales en la histórica campaña que depositó al “Rojo” en la tercera categoría del fútbol argentino.