Tucumán Central repitió los errores cuando sale de Tucumán y perdió en Formosa contra Sol de América

Hay una frase que se repite como un golpe seco, como una advertencia que ya no puede ignorarse. Y la dice el propio entrenador, sin rodeos, con la crudeza de quien ve el mismo problema una y otra vez. “Creo que estamos pagando muy caro la inexperiencia en la categoría. En esta ocasión tuvimos varias situaciones como para marcar un gol y no pudimos. Ellos fueron muy eficaces en eso, las que tuvieron las concretaron. Ahí está la razón del resultado”, dijo el entrenador de Tucumán Central, Walter Arrieta