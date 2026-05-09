“Los industriales y los cañeros trabajan juntos porque tienen negocios juntos”, afirmó Feijóo

En primer lugar, Feijóo destacó el impacto que tuvo el desarrollo del bioetanol sobre la cadena productiva, debido a transformó la escala. “En 15 años, el bioetanol impulsó el crecimiento de todo el sistema productivo del sector sucroalcoholero”, afirmó, al remarcar el rol dinamizador que tuvo esta actividad en la expansión del complejo. Sin embargo, advirtió sobre una contradicción de fondo: “La paradoja es que la deficiente gestión comercial y la desinformación tuvieron un alto costo y provocaron una severa pérdida de rentabilidad en el único mercado que tenemos incidencia”.