Trigo pan: en marzo, la molienda alcanzó las 557.486 toneladas

Las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación comunicaron que la molienda de trigo pan alcanzó en marzo un total de 557.486 toneladas, el volumen más elevado para un mes de marzo desde 2020.
En marzo de 2025 se habían procesado 496.391 toneladas; o sea que en términos interanuales el nivel de actividad mostró un crecimiento significativo de un 12,3%: 61.095 toneladas más.
Este desempeño se enmarca en una campaña triguera excepcional, con una producción estimada en 27,9 millones de toneladas, un nivel récord histórico que consolida la disponibilidad de materia prima para la industria molinera.
Por otro lado, al comparar con el mes inmediato anterior, febrero de 2026 (463.558 toneladas), la molienda evidenció una suba de 93.928 toneladas (20,3%), reflejando una marcada recuperación en la actividad industrial.
Acumulado
Asimismo, en el acumulado del primer trimestre de 2026, la molienda de trigo pan totalizó 1.508.358 toneladas, evidenciando un sólido nivel de actividad en los primeros meses del año.
El dinamismo observado en la molienda de trigo pan responde, en gran medida, a la mayor disponibilidad de grano derivada de la cosecha récord, destacando el fortalecimiento del agregado de valor en origen, la generación de empleo, su impacto positivo sobre el abastecimiento interno y potencial exportador.