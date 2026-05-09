JAT CREA Región NOA: el desarrollo del bioetanol es uno de los pilares del futuro del sector

Según explicó, el bioetanol aporta estabilidad financiera, contribuye a la matriz energética y tiene ventajas ambientales. Sin embargo, advirtió que su crecimiento depende de la articulación sectorial: “Si el sector industrial y también el cañero no se unen para apoyar una nueva ley de biocombustibles, será difícil avanzar”. En esa línea, planteó la necesidad de una acción coordinada con el Estado nacional: “Hacer lobby no es una mala palabra, es defender una actividad con 50.000 empleos”.