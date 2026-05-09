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Soja: con el 80% cosechado, la campaña entra en su tramo decisivo

Así lo señala la Guía Estratégica para el Agro, de la Bolsa de Comercio de Rosario El trigo no logra revertir la caída en intenciones de siembra.

Soja: con el 80% cosechado, la campaña entra en su tramo decisivo
Hace 6 Hs

La cosecha de soja atraviesa su etapa final en la región central del país. Sin pausas ni fin de semana largo -debido al riesgo de lluvias-, la trilla sostuvo un ritmo intenso durante los últimos siete días: se levantaron 630.000 hectáreas de soja de primera y 600.000 de segunda. La soja de primera registró un avance de un 22% y acumula el 90% del área implantada, con solo 300.000 hectáreas pendientes. Así lo precisa la Guía Estratégica para el Agro, de la Bolsa de Comercio de Rosario.

El centro-sur de Santa Fe prácticamente concluyó la recolección, con un progreso del 97%. El sur provincial y el sudeste de Córdoba también se acercan al cierre, con avances en torno del 95%. En el noroeste bonaerense el porcentaje alcanza el 84%, mientras que en el noreste llega al 78%. Desde Junín destacan que en apenas 10 días se recolectó casi toda la soja de primera y una porción significativa de la de segunda. En San Pedro, el ritmo se estabilizó luego de un inicio complicado por lluvias intermitentes que generaron rebrotes y problemas de humedad.

La soja de segunda presenta un avance del 60%, aunque sigue por detrás del año pasado, cuando para esta fecha ya se había cosechado el 70% del cultivo. El centro-sur santafesino lidera con el 90% recolectado, mientras el resto de la región oscila entre un 50% y el 65%.

Los rendimientos muestran marcada variabilidad según la zona. En el norte bonaerense, los mejores resultados corresponden al centro y oeste, con promedios de 43,5 a 45 quintales por hectárea (qq/ha). En Junín los rindes oscilan entre 44 y 55 qq/ha, con picos de hasta 60 qq/ha. En el sur santafesino la media regional alcanza 43,8 qq/ha. El sudeste de Córdoba registra 41 qq/ha; Marcos Juárez llega a 50 qq/ha en soja de primera, mientras que hacia Corral de Bustos los valores caen a 30 qq/ha. Los rendimientos más bajos se concentran en la franja este: en San Pedro los promedios se ubican entre 10 y 15 qq/ha, con lotes que apenas alcanzan 7 u 8 qq/ha.

Las tormentas que aceleraron la trilla dejaron entre 20 y 40 milímetros en la franja este de la región central. El ingreso de aire húmedo y un nuevo centro de baja presión sobre el sudeste bonaerense potenciaron precipitaciones de intensidad variable, con granizo, vientos fuertes e incluso un tornado en Las Flores. El sistema se desplazó luego hacia Entre Ríos y Corrientes.

El trigo, en tanto, enfrenta un panorama adverso de cara a la próxima campaña. A pesar de una leve mejora en el precio -con valores en torno a los U$S 229 por tonelada para diciembre-, el cereal no logra compensar el salto en los costos de fertilización. La tonelada de urea ronda los U$S 1.000, y los técnicos coinciden en que la ecuación no cierra. Se mantiene la estimación de un recorte de 300.000 hectáreas, un 17% menos que en 2025.

Prácticamente no se registraron compras anticipadas de urea. En Marcos Juárez, algunos productores evalúan redirigir las adquisiciones hacia el maíz. Otros contemplan arrancar con fósforo y postergar el nitrógeno, aunque técnicos advierten que eso implica una fertilización deficiente. Los rindes de indiferencia se estiman entre 35 y 40 qq/ha en campo propio y hasta 50 qq/ha en arrendados, “niveles difíciles de garantizar”. Las mayores caídas en superficie se proyectan en el noreste bonaerense, el sur santafesino y el sudeste cordobés, con recortes de hasta un 30% en Marcos Juárez.

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