Soja: con el 80% cosechado, la campaña entra en su tramo decisivo

El centro-sur de Santa Fe prácticamente concluyó la recolección, con un progreso del 97%. El sur provincial y el sudeste de Córdoba también se acercan al cierre, con avances en torno del 95%. En el noroeste bonaerense el porcentaje alcanza el 84%, mientras que en el noreste llega al 78%. Desde Junín destacan que en apenas 10 días se recolectó casi toda la soja de primera y una porción significativa de la de segunda. En San Pedro, el ritmo se estabilizó luego de un inicio complicado por lluvias intermitentes que generaron rebrotes y problemas de humedad.