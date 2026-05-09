El NOA produciría casi 2 millones de toneladas de limón

En conjunto con las siguientes empresas citrícolas del medio: Agropecuaria Don Eduardo, Arbolar, Argentilemon, Blazquez, Capozucco, Citromax, Citrusvil, Chiquito SAS, Delotte, Donato Álvarez, La Moraleja, La Rosa, Ledesma, Nideplus, Paramerica, Salsench, San Miguel, Terricitrus, Unifruti, V. Trápani, Veracruz, Yocavil y Zamora Citrus, la sección Fruticultura de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) llevó a cabo por sexta vez una estimación de la producción limonera de la campaña 2026.
De datos aportados por las empresas mencionadas, se relevaron aproximadamente 21.309 hectáreas, de las cuales 19.926 corresponden a plantaciones productivas y 1.383 son lotes nuevos sin producción, en Tucumán y 3.841 hectáreas a plantaciones situadas en las provincias de Salta y Jujuy, que pertenecen a firmas mencionadas.
Para la estimación se tuvieron en cuenta las edades de plantaciones, las combinaciones varietales, los marcos de plantación, los tipos de manejo y la presencia o no de riego localizado. Por consiguiente, se considera que la superficie monitoreada constituye un número significativo de hectáreas, que representan parcialmente la situación general citrícola de la provincia. Cabe aclarar que la diferencia entre una estimación y una medición radica que, en la primera parte de la información necesaria para valorar es inferida, mientras que en la segunda se dispone de toda la información requerida.
Teniendo en cuenta los factores mencionados y de acuerdo a la información brindada por las empresas, sería esperable para Tucumán, una producción aproximada de 1.731.132 toneladas, considerando, a la fecha actual, un calibre promedio de 140 unidades por maleta de 20 kg, que representa aproximadamente 143 gr por fruta. La información recibida de Salta y de Jujuy indica una producción aproximada de 250.000 toneladas.
En conjunto, estas cifras arrojan una producción probable de 1.981.132 toneladas para en NOA. Considerando que la producción de la anterior campaña fue de 1.764.000, es de esperar un incremento cercano a un 12%. Cabe aclarar que en el presente reporte no se contempla la fruta cuyo destino es mercado interno.
Sin dudas, el calibre será uno de los principales aspectos a tener en cuenta en la presente campaña. La información proveniente de las estaciones fenológicas de la Eeaoc indica que existe una leve tendencia hacia calibres menores, atribuida principalmente de la menor disponibilidad de luz, aunque con alta variabilidad entre localidades y estaciones fenológicas. Actualmente, con base en la información aportada por las empresas intervinientes, se reportó una disminución entre un 5% y un 7% de los calibres, respecto de los meses de marzo y abril de la anterior campaña, por lo que será necesario realizar una reestimación en junio.
Si bien las expectativas de precios en los mercados y los problemas de logística internacional inciden en el resultado económico de la campaña, la competitividad estará determinada por los aspectos cualitativos y cuantitativos de la producción de limón. En caso de que continúen las condiciones meteorológicas previstas -en especial, lo referido a precipitaciones- la situación podría hacerse más compleja, impidiendo la normalización de la cosecha debido a problemas de acceso a las fincas y al deterioro de la infraestructura (callejones, caminos, playas de carga), además de generar condiciones altamente predisponentes para enfermedades de campo e infecciones de poscosecha causada por distintos patógenos. En este contexto, la calidad de la fruta y el calibre emergen como variables críticas, observándose una tendencia a calibres menores y alta variabilidad entre zonas.