El NOA produciría casi 2 millones de toneladas de limón

Si bien las expectativas de precios en los mercados y los problemas de logística internacional inciden en el resultado económico de la campaña, la competitividad estará determinada por los aspectos cualitativos y cuantitativos de la producción de limón. En caso de que continúen las condiciones meteorológicas previstas -en especial, lo referido a precipitaciones- la situación podría hacerse más compleja, impidiendo la normalización de la cosecha debido a problemas de acceso a las fincas y al deterioro de la infraestructura (callejones, caminos, playas de carga), además de generar condiciones altamente predisponentes para enfermedades de campo e infecciones de poscosecha causada por distintos patógenos. En este contexto, la calidad de la fruta y el calibre emergen como variables críticas, observándose una tendencia a calibres menores y alta variabilidad entre zonas.