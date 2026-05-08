Máximo Kirchner fue operado en La Plata: le extirparon un tumor debajo de la oreja

Resumen para apurados
- Máximo Kirchner fue operado este viernes en una clínica de La Plata para extirparle un tumor benigno debajo de la oreja, una intervención quirúrgica que ya estaba programada.
- El líder de La Cámpora comunicó la cirugía vía Instagram tras postergarla. Pidió a Cristina Kirchner no asistir para evitar trámites judiciales y exposición mediática innecesaria.
- El mensaje de Kirchner refuerza su postura crítica contra el Poder Judicial y el gobierno de Milei, vinculando su situación personal con el contexto político actual del país.
Máximo Kirchner fue operado este viernes en una clínica de La Plata, donde le extirparon un tumor benigno que tenía debajo de la oreja. La intervención quirúrgica había sido programada con anticipación y fue comunicada por el propio dirigente a través de un mensaje publicado en Instagram.
“Buenas, ¿cómo va? Cuando lean esto, seguramente los médicos ya habrán comenzado la cirugía que tenía programada hace un tiempo y que por distintas razones venía postergando. Pero el lunes siempre llega y, en este caso, llegó el viernes”, escribió el líder de La Cámpora en sus redes sociales.
En las horas previas a la operación, desde La Cámpora evitaron precisar el motivo de la intervención y señalaron que la información sería comunicada una vez finalizada la cirugía. Tras el procedimiento, se confirmó que al diputado nacional le extirparon un pequeño tumor benigno ubicado por debajo de la oreja.
En el mismo mensaje, el hijo de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner reveló que su madre quería acompañarlo durante la intervención, aunque él le pidió expresamente que no lo hiciera. “Cristina quiso venir, me hubiera gustado, pero le sugerí especialmente que no lo haga. No quiero que les pida nada a los que la han encerrado a pesar de su inocencia”, sostuvo.
Además, cuestionó al Poder Judicial por las restricciones que pesan sobre la exmandataria. “A ella no le conceden permisos ni autorizan salidas como lo hace este mismo poder judicial con más de la mitad de los condenados por delitos de lesa humanidad o narcotráfico. Le reservan persecución y restricciones”, expresó el diputado bonaerense.
Máximo Kirchner también argumentó que una eventual presencia de Cristina Kirchner en la clínica hubiera derivado en una exposición mediática innecesaria. “Ella no merece el show que montarían con su traslado si le concedieran el permiso”, afirmó.
En otro tramo de su publicación, el dirigente aprovechó para cuestionar al gobierno de Javier Milei. “Tampoco millones de argentinos y argentinas merecen esta realidad agobiante e injusta, una consecuencia previsible de las políticas impulsadas por este gobierno y de quienes contribuyeron a convertir esas ideas en sentido común”, señaló.
Sobre el cierre del mensaje, Kirchner dejó unas palabras breves para sus seguidores: “Abrazo. Nos estamos viendo…”, escribió junto a emojis de la bandera argentina, un corazón y la tradicional “V” peronista.