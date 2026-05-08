Máximo Kirchner fue operado en La Plata: le extirparon un tumor debajo de la oreja

En el mismo mensaje, el hijo de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner reveló que su madre quería acompañarlo durante la intervención, aunque él le pidió expresamente que no lo hiciera. “Cristina quiso venir, me hubiera gustado, pero le sugerí especialmente que no lo haga. No quiero que les pida nada a los que la han encerrado a pesar de su inocencia”, sostuvo.