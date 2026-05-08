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Cómo es la durísima sanción que Real Madrid les aplicó a Valverde y Tchouameni

Los jugadores pidieron disculpas al club, a los hinchas, al plantel y al cuerpo técnico, y se mostraron arrepentidos de lo ocurrido.

A SEGUIR. Valverde y Tchouameni seguirán a disposición de Arbeloa, de cara al final de la temporada. A SEGUIR. Valverde y Tchouameni seguirán a disposición de Arbeloa, de cara al final de la temporada.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Real Madrid sancionó a Federico Valverde y Aurelien Tchouameni con 500.000 euros por un fuerte cruce interno en Valdebebas, a dos días del clásico frente al Barcelona.
  • Tras un altercado físico en Valdebebas que lesionó a Valverde, el club abrió un expediente. Los jugadores admitieron los hechos y se disculparon ante el plantel y Álvaro Arbeloa.
  • La dirigencia impuso una multa récord para restaurar el orden sin afectar lo deportivo. Tchouameni jugará el clásico, buscando cerrar la crisis institucional en un momento clave.
Resumen generado con IA

La crisis interna de Real Madrid sumó un nuevo capítulo después del fuerte cruce entre Federico Valverde y Aurelien Tchouameni. A sólo dos días del clásico frente a Barcelona, la dirigencia decidió intervenir y aplicar una sanción económica inédita para intentar cerrar el conflicto.

A través de un comunicado oficial, el club informó que ambos mediocampistas deberán afrontar una multa de 500.000 euros cada uno, una cifra poco habitual incluso para estándares europeos y considerada una de las penalizaciones internas más severas de los últimos años en la institución.

La medida llegó luego de que los futbolistas declararan ante el instructor del expediente disciplinario abierto tras el incidente ocurrido en Valdebebas. Según detalló el club, tanto Valverde como Tchouameni reconocieron lo sucedido, expresaron arrepentimiento y pidieron disculpas al plantel, al cuerpo técnico encabezado por Álvaro Arbeloa y a los hinchas.

Pese a la dureza de la sanción económica, Real Madrid optó por no tomar medidas deportivas. Ninguno de los dos jugadores será apartado del plantel ni suspendido, por lo que continuarán disponibles para los compromisos oficiales del cierre de temporada. De hecho, Tchouameni aparece como posible titular para el clásico de este domingo.

El caso de Valverde presenta una situación particular, ya que permanece en recuperación luego de sufrir un traumatismo de cráneo y un corte superficial durante el altercado. Se estima que podría estar fuera de las canchas entre 10 y 14 días.

Una decisión que tiene como objetivo recuperar la paz en el club

La decisión de la dirigencia apunta a enviar una señal disciplinaria fuerte sin afectar el funcionamiento deportivo del equipo en un momento delicado. Con la temporada prácticamente definida y el clásico ante Barcelona en el horizonte inmediato, el club prefirió resolver el conflicto puertas adentro y evitar que la crisis escalara todavía más.

En el comunicado difundido este viernes, Real Madrid señaló que ambos futbolistas aceptaron la sanción y mostraron predisposición para reparar lo ocurrido, dando por concluidos los procedimientos internos vinculados al episodio.

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