Boca recibe a Huracán y espera por Brey en el inicio de los playoffs del Apertura

La mayor preocupación del cuerpo técnico pasa por el arco debido al fuerte golpe que sufrió Leandro Brey durante el partido ante Barcelona. El guardameta de 23 años fue sometido a estudios que descartaron una lesión ósea y confirmaron que padece un impacto severo en la zona del pubis. Aunque Brey integrará la lista de concentrados tras mostrar signos de mejoría y entrenarse de forma diferenciada el jueves, su presencia este sábado dependerá exclusivamente de su evolución en las próximas horas. En caso de no llegar en óptimas condiciones, el puesto será ocupado nuevamente por el veterano Javier García, quien el pasado martes volvió a la acción oficial a los 39 años tras 786 días de inactividad.