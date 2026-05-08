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Boca recibe a Huracán y espera por Brey en el inicio de los playoffs del Apertura

El "Xeneize" buscará recuperarse de la derrota en Ecuador y Úbeda aguardará hasta último momento para decidir quién será el arquero. Además, se juega el clásico cordobés y otros dos encuentros de los octavos de final.

DUDA. Úbeda decidió esperar hasta último momento a Leandro Brey; si no llega, Javi García volverá a ser titular luego de casi dos años. DUDA. Úbeda decidió esperar hasta último momento a Leandro Brey; si no llega, Javi García volverá a ser titular luego de casi dos años. FOTO Prensa Boca Juniors
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Boca recibe a Huracán este sábado a las 19 en la Bombonera por los octavos del Apertura. El Xeneize busca avanzar a cuartos en el inicio de la fase eliminatoria por el título.
  • Claudio Úbeda aguarda por la evolución del arquero Leandro Brey, mientras Javier García asoma como alternativa. La jornada incluye también el clásico cordobés en el Mario Kempes.
  • El inicio de los playoffs definirá el futuro de los candidatos al trofeo. El desgaste físico por la actividad internacional será un factor determinante en estos cruces de eliminación.
Resumen generado con IA

Este sábado, en el inicio de los octavos de final del torneo Apertura, ocho equipos intentarán dar el primer paso hacia el título.

Desde las 19, Boca recibirá en la Bombonera a Huracán, y la atmósfera en el predio de Ezeiza está marcada por la incertidumbre física de varias piezas clave. Tras la derrota en Guayaquil por la Copa Libertadores, Claudio Úbeda deberá esperar hasta último momento para confirmar el ‘11’ que buscará el pase a los cuartos de final del certamen afista.

La mayor preocupación del cuerpo técnico pasa por el arco debido al fuerte golpe que sufrió Leandro Brey durante el partido ante Barcelona. El guardameta de 23 años fue sometido a estudios que descartaron una lesión ósea y confirmaron que padece un impacto severo en la zona del pubis. Aunque Brey integrará la lista de concentrados tras mostrar signos de mejoría y entrenarse de forma diferenciada el jueves, su presencia este sábado dependerá exclusivamente de su evolución en las próximas horas. En caso de no llegar en óptimas condiciones, el puesto será ocupado nuevamente por el veterano Javier García, quien el pasado martes volvió a la acción oficial a los 39 años tras 786 días de inactividad.

En contrapartida, la convocatoria para enfrentar al “Globo” trajo consigo noticias alentadoras para el esquema de Úbeda con la recuperación récord de Ander Herrera. El mediocampista vasco dejó atrás la molestia muscular sufrida en Florencio Varela y formará parte de los citados. A esto se suma el retorno de Adam Bareiro, quien vuelve a estar disponible luego de ausentarse en dos compromisos y cuenta con serias posibilidades de recuperar la titularidad. En este rearmado, también se destaca la exclusión de Lucas Janson respecto a la nómina que viajó por el máximo certamen sudamericano.

Por su lado, los de Parque Patricios llegan más descansados al no tener participación continental y Diego Martínez tiene dos dudas en cuanto a los titulares.

Desde las 16:30, Córdoba se paraliza

“La Docta” se prepara para vivir un inédito duelo mano a mano en la máxima categoría entre Talleres y Belgrano. La cita será en el estadio Mario Alberto Kempes y contará solo con público de la “T”. Los únicos antecedentes de “mata-mata” fueron por otros torneos: en 1998, la final de la B Nacional se definió entre ambos, con victoria de los “Tallarines” por penales, mientras que en la Copa Argentina 2013 también fue triunfo “albiazul”, por 1-0.

Boca recibe a Huracán y espera por Brey en el inicio de los playoffs del Apertura

Los otros partidos

La noche sabatina tendrá acción por duplicado desde las 21:30.

En La Paternal, Argentinos Juniors será local frente a Lanús, que viene de sufrir una estrepitosa caída en Bolivia por Copa Libertadores, mientras que en Mendoza, Independiente Rivadavia, que llega de asegurar su clasificación en el plano internacional, tratará de prolongar su gran momento cuando reciba a Unión, que entró por la ventana y gracias a resultados ajenos.

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