A 59 años del motivo por el que Favaloro es reconocido mundialmente

Resumen para apurados
- En 1967, el Dr. René Favaloro desarrolló el bypass aortocoronario para tratar obstrucciones cardíacas, técnica que hoy cumple 59 años habiendo salvado más de 55 millones de vidas.
- El procedimiento creó un desvío para restaurar el flujo sanguíneo al corazón. Favaloro mantuvo su ética profesional hasta su muerte en el 2000, legando una institución de excelencia.
- La Fundación Favaloro moderniza este hito con cirugía robótica Da Vinci, lo que reduce riesgos y acelera la recuperación, estableciendo un nuevo estándar en la medicina argentina.
En 1967, el Dr. René Favaloro revolucionó para siempre el abordaje de la enfermedad coronaria al desarrollar el bypass aortocoronario, un “puente” o desvío que restablece el flujo sanguíneo al corazón cuando las arterias coronarias están obstruidas. Desde entonces el procedimiento que se hizo un 9 de mayo ha salvado más de 55 millones de vidas en todo el mundo.
Precisamente este año, casi como un homenaje previo al aniversario, la institución que él fundó (Fundación René Favaloro-Hospital Universitario) volvió a apostar por la innovación, ampliando su programa de cirugía robótica cardiovascular para ofrecer a los pacientes opciones terapéuticas cada vez más precisas, seguras y efectivas.
Gracias al sistema Da Vinci Xi, el proceso creado por Favaloro adquirió una precisión impensada, como así también fue en su momento la invención del argentino. Similitudes que muestran una evolución en beneficio de la humanidad.
Ahora las incisiones al hacer un bypass son más pequeñas, hay menor trauma quirúrgico, menos dolor, menor tiempo de internación y una recuperación más rápida. Los micromovimientos de alta exactitud, eliminan el temblor humano y también el equipamiento cuenta con visión 3D en alta definición, lo que optimiza la seguridad y los resultados clínicos.
Este avance marca un cambio de paradigma en la cirugía cardíaca e inaugura una nueva etapa en la cirugía cardiovascular argentina con la incorporación progresiva de técnicas de alta complejidad asistidas por robot.
Agobiado
El 29 de julio de 2000, Favaloro, con 77 años, dejó una serie de escritos antes de quitarse la vida disparándose al corazón. Pidió que las cartas fueran públicas. En ellas quedó reflejado el agotamiento ante la corrupción que minaba su proyecto.
En los escritos especificó un esquema de retornos: arreglos con sindicalistas, la "colaboración" entre clínicas y médicos y los sobres que circulaban tras las intervenciones. Explicó que aceptar esas prácticas permitiría ampliar camas y atender más, pero a costa de romper los mandamientos éticos que había impuesto en su instituto. Terminó su texto advirtiendo que la Fundación corría peligro y reclamando que sus allegados siguieran la lucha.