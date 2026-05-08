A 59 años del motivo por el que Favaloro es reconocido mundialmente

En los escritos especificó un esquema de retornos: arreglos con sindicalistas, la "colaboración" entre clínicas y médicos y los sobres que circulaban tras las intervenciones. Explicó que aceptar esas prácticas permitiría ampliar camas y atender más, pero a costa de romper los mandamientos éticos que había impuesto en su instituto. Terminó su texto advirtiendo que la Fundación corría peligro y reclamando que sus allegados siguieran la lucha.