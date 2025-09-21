¿Es posible la vida en Marte?

Desde que se pensó en la posibilidad de vida extraterrestre toda la atención se puso en Marte y se hablaba de los marcianos como seres extraterrestres. Quizás porque es el planeta más cercano y más parecido a la Tierra.
Para que pueda existir la vida tal como la conocemos el planeta debe estar en lo que se llama zona de habitabilidad. Es una región a cierta distancia de la estrella en la que podría tener atmósfera, agua líquida y temperaturas aceptables para la vida. La ubicación de esa región depende del tamaño de la estrella. En el Sistema Solar el único planeta en esa región es la Tierra. Marte está muy cerca de esa región y no tiene las condiciones para que exista vida como la conocemos.
Marte podría haber tenido vida si en algún momento estuvo dentro de la zona de habitabilidad. No se sabe, con certeza, si esta cambió de forma o Marte se desplazó. Si esto hubiese ocurrido debería haber restos fósiles de esa vida. Hasta el momento no se encontraron.
El hombre no llegó a Marte y no se trajeron muestras a la Tierra, porque ninguna nave volvió. Hay muestras lista para ser transportadas y se están desarrollando naves para hacerlo. Los estudios actuales se hacen en modo remoto y aunque la tecnología a avanzado mucho, nunca será igual que el análisis local.
En la Tierra se ha encontrado vida en zonas muy profundas, en sedimentos enterrados, incluso en roca. Esto se logró perforando el fondo de los océanos y los continentes. Lo que se encontró son organismos unicelulares, muy diferentes a los que están en la superficie, porque su supervivencia no depende de la luz solar y no tienen contacto con la superficie. Esto abre una posibilidad de vida en Marte.
El robot Mars Insight Lander de la NASA registró 1.300 sismos en cuatro años. El estudio de ellos llevó a la conclusión de que hay océanos a más de 11 km de profundidad. ¿Podría haber vida similar a la que se ha encontrado en las profundidades de la Tierra? Para tratar de buscarla habría que hacer grandes perforaciones lo que no es posible por el momento. Esto requiere taladros que puedan funcionar en condiciones de poca gravedad. Sin embargo es posible empezar a investigar a través de las biofirmas, que son sustancias o estructuras que podrían tener origen biológico. Encontrarla no garantiza la existencia de vida, es sólo una posibilidad.
El rover Perseverance de la NASA encontró, en el lecho de un río seco, una roca que podría contener biofirmas. Esto da la posibilidad de que haya o haya habido vida.
Estos descubrimientos son recientes y se publicaron en las mejores revistas científicas hace algunos meses. Son resultados parciales, que no se suelen publicar, pero se hizo, lo que demuestra la importancia del tema.
Se abre una nueva puerta para buscar vida en Marte. Hay mucho trabajo para astrobiólogos, astrónomos, geólogos planetarios e ingeniero de todas las espacialidades. Como se dijo varias veces: esto recién comienza.