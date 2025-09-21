¿Es posible la vida en Marte?

El robot Mars Insight Lander de la NASA registró 1.300 sismos en cuatro años. El estudio de ellos llevó a la conclusión de que hay océanos a más de 11 km de profundidad. ¿Podría haber vida similar a la que se ha encontrado en las profundidades de la Tierra? Para tratar de buscarla habría que hacer grandes perforaciones lo que no es posible por el momento. Esto requiere taladros que puedan funcionar en condiciones de poca gravedad. Sin embargo es posible empezar a investigar a través de las biofirmas, que son sustancias o estructuras que podrían tener origen biológico. Encontrarla no garantiza la existencia de vida, es sólo una posibilidad.