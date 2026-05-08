"Siento que todavía puedo": “Pigu” Romero dejó atrás el retiro y planea volver a Europa y a EEUU

"Lo que siempre les digo es que le pierdan el respeto a los grandes jugadores. Idolatrar es una cosa, pero cuando llegás a ese lugar, todos son iguales", dispara el "Pigu". Según su análisis, la mayor barrera para los argentinos suele ser la pantalla de televisión: ver a las estrellas tanto tiempo como inalcanzables hace que, al tenerlas al lado, el respeto juegue en contra. "Yo llegué al PGA creyendo que les podía ganar porque ya venía de ganar en Europa. Esa es la parte más difícil: creértela".