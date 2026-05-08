Techo saldrá a las calles de Tucumán este fin de semana para recaudar fondos y sumar ayuda

Si este fin de semana, en algún semáforo, avenida o plaza de Tucumán, ves pecheras o remeras de color azul o blanco, alcancías, carteles y grupos de jóvenes cantando o levantando banderas, es la organización Techo, que realizará una nueva edición de su colecta anual. La campaña buscará recaudar fondos y sumar voluntarios para sostener proyectos comunitarios en barrios populares durante hoy, mañana y el domingo.
LA GACETA habló con Azul María Carlorosi, jefa de trabajo de la campaña de recaudación anual de Techo en Tucumán. Según explicó, la colecta funciona como una oportunidad para recaudar fondos para el trabajo que la organización desarrolla durante todo el año en distintos sectores de la provincia.
“Es un fin de semana donde salimos a contarle a la sociedad qué es Techo, por qué hacemos lo que hacemos e invitamos a las personas a participar”, señaló.
Actualmente, la organización trabaja en ocho barrios populares: San Cristóbal, San Miguel, Portal II, Bernardo de Monteagudo, Ampliación Virgilio Heredia, Autopista Sur, Los Ángeles y Rosa Mística. Allí realizan proyectos vinculados con infraestructura, luminarias, veredas y mejoras de espacios comunitarios.
Techo busca mejorar la vida cotidiana en los barrios populares
Aunque muchas personas asocian a Techo con la construcción de viviendas de emergencia, desde la organización remarcan que el trabajo territorial incluye otras necesidades que atraviesan la vida cotidiana.
“Creemos que acceder a una vivienda digna es solo el primer paso. También hacen falta veredas, luminaria, infraestructura, espacios seguros y acceso a derechos básicos para mejorar realmente la calidad de vida”, explicó Carlorosi.
La organización funciona en Tucumán desde 2015 y sostiene sus actividades a través de aportes individuales y campañas de recaudación. Uno de sus programas más conocidos consiste en la construcción de viviendas prefabricadas de emergencia junto a vecinos y voluntarios.
“Nosotros no trabajamos para la comunidad, trabajamos junto a la comunidad”, afirmó la voluntaria. “Las construcciones y los proyectos se realizan junto a vecinos y vecinas para que el proceso sea horizontal”.
Además de las donaciones únicas, la organización invita a sumarse como socios mensuales. Actualmente, el aporte mínimo es de $8.000. “Con ese apoyo podemos sostener proyectos importantes en nuestras comunidades”, comentó.
Los puntos donde estará la colecta
Durante las tres jornadas, los voluntarios estarán distribuidos en distintos sectores de San Miguel de Tucumán y Yerba Buena. Algunos de los puntos confirmados son Plaza Independencia, Plaza San Martín, Mate de Luna y Adolfo de la Vega, avenida Roca y Colón, avenida Perón y Bascary, Plazoleta Mitre, el Cristo y Recórcholis.
También habrá equipos en avenida América y Belgrano, avenida Roca y Congreso, Plaza Vieja y avenida Aconquija y Solano Vera.
La organización contará además con el acompañamiento de estudiantes secundarios y colegios que colaborarán durante el fin de semana.
El viernes, la colecta se desarrollará entre las 17 y las 20. El sábado habrá actividades de 10 a 13 y de 17 a 20. El domingo, las mesas volverán a funcionar entre las 17 y las 20.
La colecta también busca sumar voluntarios
Además de reunir fondos, la campaña apunta a incorporar nuevas personas al trabajo territorial que la organización realiza durante todo el año.
“No tenemos límite de edad. Hay jóvenes de 17 años con autorización y también adultos que participan hace muchísimo tiempo”, explicó Carlorosi. “La urgencia nos mueve y creemos que todos podemos hacer algo para construir un lugar donde todos quieran vivir”.
Quienes quieran participar pueden comunicarse a través del Instagram de Techo (@comunidadtecho_tucuman), donde la organización comparte los enlaces de inscripción para cada jornada.
La convocatoria ya despertó interés entre jóvenes tucumanos. “Hasta hoy tenemos más de 70 personas inscriptas solo para el viernes”, contó la jefa de campaña. “Queremos salir a la calle, llenarla de color y de música, y que la gente pueda sumarse a nuestra movida”.