Techo saldrá a las calles de Tucumán este fin de semana para recaudar fondos y sumar ayuda

Si este fin de semana, en algún semáforo, avenida o plaza de Tucumán, ves pecheras o remeras de color azul o blanco, alcancías, carteles y grupos de jóvenes cantando o levantando banderas, es la organización Techo, que realizará una nueva edición de su colecta anual. La campaña buscará recaudar fondos y sumar voluntarios para sostener proyectos comunitarios en barrios populares durante hoy, mañana y el domingo.