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Sorpresa en la limpieza del río Iguazú: encontraron más de 300 kilos de monedas en las cataratas

Tras un operativo de limpieza en el río Iguazú, se extrajeron cientos de kilos de metal que amenazan la biodiversidad del parque y comprometen la salud de la fauna local.

Sorpresa en la limpieza del río Iguazú: encontraron más de 300 kilos de monedas en las cataratas Foto: Infobae
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Equipos de limpieza extrajeron 383 kilos de monedas del río Iguazú en Misiones durante abril, tras un descenso del caudal que permitió sanear el lecho de las Cataratas.
  • El operativo respondió a la acumulación de metales por deseos de turistas, lo que oxida el agua y amenaza a la fauna local que ingiere los objetos confundiéndolos con alimento.
  • Las monedas recuperadas financiarán proyectos de concientización y reforestación, mientras rigen multas de hasta $500.000 para evitar daños en este Patrimonio Natural Mundial.
Resumen generado con IA

Pese a las reiteradas indicaciones, pedidos y recomendaciones que dejan los guardaparques en los parques nacionales, un curioso pero peligroso hallazgo tuvo lugar en las Cataratas del Iguazú. Hace apenas unas semanas, el descenso del nivel del agua en el río Iguazú facilitó tareas de limpieza. Los equipos lograron recuperar residuos, entre los que encontraron 383 kilos de monedas.

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Las supersticiones pueden más que cualquier explicación lógica en muchos casos. Pero tomar conciencia es importante para evitar daños a largo plazo en el medio ambiente. La creencia de que arrojar una moneda al agua y pedir un deseo puede traer buena suerte, en este caso, se convirtió en una práctica peligrosa: los desechos en el agua no solo contaminan el río, sino que representan una amenaza para la fauna.

Casi 400 kilos de monedas contaminando las Cataratas del Iguazú

En la limpieza del lecho fluvial se encontraron miles de monedas arrojadas. Las tareas de mantenimiento se hicieron a mediados de abril y se estima que las monedas pudieron haber estado allí por meses. “Esto causa un impacto ambiental bastante grave, porque las monedas pueden oxidarse, contaminar el agua, además de la propia contaminación del río”, declaró uno de los participantes de la limpieza.

Las monedas también pueden herir y hasta matar animales. Los peces y aves, por ejemplo, pueden sentirse atraídos por el brillo de las monedas al caer y comerlas pensando que se trata de alimento. “Las monedas son dañinas para la naturaleza y conservación de nuestro Patrimonio Natural Mundial”, indicaron también desde la empresa Urbia+Cataratas, a cargo de las tareas de mantenimiento.

Multas por tirar basura en Parques Nacionales

La Ley de Parques Nacionales Nº 22.351 establece una serie de multas dinerarias por contravenciones en los espacios protegidos. El dinero recaudado es utilizado para la financiación de los propios parques. El artículo 28 de la normativa establece sanciones con multas de entre $50 y $500.000. También está previsto aplicar inhabilitación especial de uno a cinco años o suspensión de hasta 90 días de actividades autorizadas por el órgano de aplicación.

El monto también puede ser revisado cada semestre por el Ministerio de Economía para actualizar los valores de las multas “sobre la base de la variación del Índice de Precios Mayoristas Nivel General, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos” (Infoleg).

Entre las monedas, se encontraron reales. De momento, serán clasificadas en grupos. Las que no estén lo suficientemente dañadas serán puestas nuevamente en circulación mediante la inversión en proyectos pensados para concientizar sobre el cuidado de la naturaleza y en la plantación de árboles.

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