Sorpresa en la limpieza del río Iguazú: encontraron más de 300 kilos de monedas en las cataratas

Las supersticiones pueden más que cualquier explicación lógica en muchos casos. Pero tomar conciencia es importante para evitar daños a largo plazo en el medio ambiente. La creencia de que arrojar una moneda al agua y pedir un deseo puede traer buena suerte, en este caso, se convirtió en una práctica peligrosa: los desechos en el agua no solo contaminan el río, sino que representan una amenaza para la fauna.