No son las Cataratas de Iguazú: el paraíso oculto de Misiones que pocos conocen

Salto Yasy: un rincón de biodiversidad, agua cristalina y calma

Una vez que se tiene el salto frente a los ojos, la aventura acuática cede el paso a la exploración terrestre. Al asegurar la embarcación a la vera del arroyo, se abren pequeñas picadas que bordean el agua. Son apenas unos minutos de caminata por la selva paranaense, un sendero donde el aire se vuelve denso y el verde lo inunda todo: palmeras, ambay, orquídeas y bromelias custodian el paso hacia el sector pedregoso que antecede a la gran hoya.