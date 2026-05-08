Reapareció la Niña Loly: ¿cómo está hoy la modelo tras años alejada de los medios?

En ese momento, el periodista Pepe Ochoa contó detalles de su paso por la provincia. “Fue a varios shows, ahí se mostró un poco más amable con la gente. Después, se tomó un vuelo directo a Panamá. Estaba sola. Me contaron que le pidió a la gente que no se acerquen a pedirle fotos, quería pasar desapercibida”, relató en el programa LAM.