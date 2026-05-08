Reapareció la Niña Loly: ¿cómo está hoy la modelo tras años alejada de los medios?
Bajada SEO: Mariana Antoniale, conocida como la Niña Loly, volvió a aparecer públicamente después de años de mantener un perfil bajo y alejada de los medios. La modelo fue vista en Córdoba junto a familiares y su imagen generó repercusión entre sus seguidores.
Resumen para apurados
- Mariana 'La Niña Loly' Antoniale reapareció públicamente en un recital en Córdoba tras años de bajo perfil, acompañada por su madre y una amiga en su provincia natal.
- La modelo reside en Miami desde 2020, casada con Walter Mercury. Tras separarse de Jorge Rial, abandonó los medios y solo realiza visitas familiares esporádicas a la Argentina.
- Su presencia genera gran repercusión en redes sociales debido al misterio que rodea su vida privada. El hermetismo que mantiene alimenta el interés del público por su presente.
Desde hace años, la vida de Mariana Antoniale se mantiene rodeada de misterio. Alejada de los medios, sin entrevistas y prácticamente inactiva en redes sociales, la modelo conocida popularmente como La Niña Loly volvió a ser noticia tras una inesperada aparición pública en Córdoba.
La ex pareja de Jorge Rial fue vista recientemente en un recital junto a su mamá y una amiga, en una salida que rápidamente llamó la atención de quienes siguen preguntándose qué fue de su vida luego de abandonar la exposición mediática.
Dónde apareció Mariana Antoniale después de años de silencio
La imagen de Mariana Antoniale fue compartida por Pochi, creadora de la cuenta de espectáculos Gossipeame, quien publicó una foto de la modelo durante una salida nocturna en Córdoba, su provincia natal. “La Niña Loly, que está re desaparecida, en un recital en Córdoba junto a su mamá y una amiga”, escribió en sus historias de Instagram.
La publicación tuvo gran repercusión debido al bajo perfil que mantiene Antoniale desde hace años. Según trascendió, actualmente reside en Miami, donde se casó en 2020 con Walter Mercury, representante de Marc Anthony. A pesar de continuar vinculada a Estados Unidos, suele regresar a Córdoba por motivos familiares o personales.
Las pocas veces que la Niña Loly fue vista en público
Aunque mantiene una vida completamente alejada de la televisión y las redes sociales, Loly tuvo algunas apariciones esporádicas en Argentina durante los últimos años. Una de ellas ocurrió en mayo de 2025, cuando fue vista en el Aeropuerto Pajas Blancas, en Córdoba.
En ese momento, el periodista Pepe Ochoa contó detalles de su paso por la provincia. “Fue a varios shows, ahí se mostró un poco más amable con la gente. Después, se tomó un vuelo directo a Panamá. Estaba sola. Me contaron que le pidió a la gente que no se acerquen a pedirle fotos, quería pasar desapercibida”, relató en el programa LAM.
Desde su separación de Jorge Rial, la modelo optó por mantener un perfil extremadamente reservado, algo que alimentó aún más la curiosidad sobre su presente y sus escasas apariciones públicas.