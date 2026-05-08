Secciones
EspectáculosFamosos

Reapareció la Niña Loly: ¿cómo está hoy la modelo tras años alejada de los medios?

Bajada SEO: Mariana Antoniale, conocida como la Niña Loly, volvió a aparecer públicamente después de años de mantener un perfil bajo y alejada de los medios. La modelo fue vista en Córdoba junto a familiares y su imagen generó repercusión entre sus seguidores.

Reapareció la Niña Loly: estuvo en Córdoba junto a su mamá y una amiga Reapareció la Niña Loly: estuvo en Córdoba junto a su mamá y una amiga La Nación
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Mariana 'La Niña Loly' Antoniale reapareció públicamente en un recital en Córdoba tras años de bajo perfil, acompañada por su madre y una amiga en su provincia natal.
  • La modelo reside en Miami desde 2020, casada con Walter Mercury. Tras separarse de Jorge Rial, abandonó los medios y solo realiza visitas familiares esporádicas a la Argentina.
  • Su presencia genera gran repercusión en redes sociales debido al misterio que rodea su vida privada. El hermetismo que mantiene alimenta el interés del público por su presente.
Resumen generado con IA

Desde hace años, la vida de Mariana Antoniale se mantiene rodeada de misterio. Alejada de los medios, sin entrevistas y prácticamente inactiva en redes sociales, la modelo conocida popularmente como La Niña Loly volvió a ser noticia tras una inesperada aparición pública en Córdoba.

Milo J hizo historia en el Tiny Desk: el artista más joven en debutar con guiños a Morón, Mercedes Sosa y el Martín Fierro

Milo J hizo historia en el Tiny Desk: el artista más joven en debutar con guiños a Morón, Mercedes Sosa y el Martín Fierro

La ex pareja de Jorge Rial fue vista recientemente en un recital junto a su mamá y una amiga, en una salida que rápidamente llamó la atención de quienes siguen preguntándose qué fue de su vida luego de abandonar la exposición mediática.

Dónde apareció Mariana Antoniale después de años de silencio

La imagen de Mariana Antoniale fue compartida por Pochi, creadora de la cuenta de espectáculos Gossipeame, quien publicó una foto de la modelo durante una salida nocturna en Córdoba, su provincia natal. “La Niña Loly, que está re desaparecida, en un recital en Córdoba junto a su mamá y una amiga”, escribió en sus historias de Instagram.

La Niña Loly viajó desde Miami y pasó unos días en Córdoba La Niña Loly viajó desde Miami y pasó unos días en Córdoba

La publicación tuvo gran repercusión debido al bajo perfil que mantiene Antoniale desde hace años. Según trascendió, actualmente reside en Miami, donde se casó en 2020 con Walter Mercury, representante de Marc Anthony. A pesar de continuar vinculada a Estados Unidos, suele regresar a Córdoba por motivos familiares o personales.

Las pocas veces que la Niña Loly fue vista en público

Aunque mantiene una vida completamente alejada de la televisión y las redes sociales, Loly tuvo algunas apariciones esporádicas en Argentina durante los últimos años. Una de ellas ocurrió en mayo de 2025, cuando fue vista en el Aeropuerto Pajas Blancas, en Córdoba. 

En ese momento, el periodista Pepe Ochoa contó detalles de su paso por la provincia. “Fue a varios shows, ahí se mostró un poco más amable con la gente. Después, se tomó un vuelo directo a Panamá. Estaba sola. Me contaron que le pidió a la gente que no se acerquen a pedirle fotos, quería pasar desapercibida”, relató en el programa LAM.

Desde su separación de Jorge Rial, la modelo optó por mantener un perfil extremadamente reservado, algo que alimentó aún más la curiosidad sobre su presente y sus escasas apariciones públicas.

Temas CórdobaMariana "La Niña Loly" Antoniale
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Caso Lebbos: “El Estado, que tenía la obligación de investigar, encubrió el crimen”
1

Caso Lebbos: “El Estado, que tenía la obligación de investigar, encubrió el crimen”

Rutas destrozadas, un Fiat y los síntomas de un país roto
2

Rutas destrozadas, un Fiat y los síntomas de un país roto

Tragedia en Horco Molle: la muerte de Benjamín Olariaga deja a Tucumán en duelo
3

Tragedia en Horco Molle: la muerte de Benjamín Olariaga deja a Tucumán en duelo

Cuánto cobran un albañil, un electricista y un plomero, por su trabajo, en mayo 2026
4

Cuánto cobran un albañil, un electricista y un plomero, por su trabajo, en mayo 2026

Empleadas domésticas: cuánto tengo que cobrar por 6 horas en mayo 2026
5

Empleadas domésticas: cuánto tengo que cobrar por 6 horas en mayo 2026

Ranking notas premium
Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta
1

Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta

Rutas destrozadas, un Fiat y los síntomas de un país roto
2

Rutas destrozadas, un Fiat y los síntomas de un país roto

Caso Érika: los reveladores datos hallados en el celular de Justina Gordillo
3

Caso Érika: los reveladores datos hallados en el celular de Justina Gordillo

Un cabello, la falta de pruebas y el nombre del asesino de Paulina Lebbos, la crónica de 20 años de impunidad
4

Un cabello, la falta de pruebas y el nombre del asesino de Paulina Lebbos, la crónica de 20 años de impunidad

Leticia, la hija de Paulina Lebbos, y su reflexión tras el fallo: “Es vivir con dos ausencias, la de mi mamá y la de la verdad”
5

Leticia, la hija de Paulina Lebbos, y su reflexión tras el fallo: “Es vivir con dos ausencias, la de mi mamá y la de la verdad”

Más Noticias
Rutas destrozadas, un Fiat y los síntomas de un país roto

Rutas destrozadas, un Fiat y los síntomas de un país roto

Qué problema de salud tenía la mamá de Mario Pergolini y cómo la ayudó con IA

Qué problema de salud tenía la mamá de Mario Pergolini y cómo la ayudó con IA

Cuánto cobran un albañil, un electricista y un plomero, por su trabajo, en mayo 2026

Cuánto cobran un albañil, un electricista y un plomero, por su trabajo, en mayo 2026

Empleadas domésticas: cuánto tengo que cobrar por 6 horas en mayo 2026

Empleadas domésticas: cuánto tengo que cobrar por 6 horas en mayo 2026

Mario Pergolini reveló cómo utilizó IA para ayudar a su madre cuando quedó ciega

Mario Pergolini reveló cómo utilizó IA para ayudar a su madre cuando quedó ciega

Paro bancario nacional: cuándo es y qué entidades estarán afectadas

Paro bancario nacional: cuándo es y qué entidades estarán afectadas

Caso Érika: los reveladores datos hallados en el celular de Justina Gordillo

Caso Érika: los reveladores datos hallados en el celular de Justina Gordillo

Caso Lebbos: “El Estado, que tenía la obligación de investigar, encubrió el crimen”

Caso Lebbos: “El Estado, que tenía la obligación de investigar, encubrió el crimen”

Comentarios